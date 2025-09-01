التحذير من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حذر خبراء الفلك والفضاء من اقتراب عاصفة شمسية قوية قد تؤثر على كوكب الأرض خلال ساعات، ويُتوقع أن تؤدي هذه العاصفة إلى ظهور عروض مذهلة للشفق القطبي، خصوصاً في مناطق واسعة من شمال الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير سابق من علماء الفلك بأن العاصفة الشمسية المقبلة قد تكون أقوى من أي وقت مضى، ما قد يؤدي إلى تأثيرات غير مسبوقة على البنية التحتية التكنولوجية والحياة كما نعرفها.

ما سبب العاصفة الشمسية؟

الحدث الذي يثير القلق هو شعلة شمسية من الفئة M2.7، والتي انطلقت من البقعة الشمسية النشطة AR4199 في 30 أغسطس.

هذه الشعلة أدت إلى انبعاث كتلي إكليلي (CME) سريع الحركة نحو الأرض، ومن المتوقع أن يصل هذا الانبعاث بين 1 و2 سبتمبر.

من المثير للاهتمام أن هذه العاصفة قد تشمل ظاهرة تعرف باسم "Cannibal CMEs"، حيث قد يندمج زوج من الانفجارات الشمسية لتكوين انبعاثات ضخمة. كما أن هذه الظاهرة نادرة ويمكن أن تعزز من قوة العاصفة، مما يزيد فرصة رؤية الشفق القطبي.

ما التأثير المتوقع للعاصفة؟

تشير النماذج الأولية إلى احتمال حدوث عاصفة جيومغناطيسية معتدلة من المستوى G2 عند وصول الانبعاث لأول مرة، مع توقع تصاعدها لاحقاً إلى مستوى G3 (قوي).

هذا قد يسمح بامتداد الشفق القطبي نحو مناطق واسعة من شمال الولايات المتحدة، بما في ذلك ولايات مثل أوريغون وإلينوي ونيويورك.

بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة، يمكن أن تؤدي العواصف الجيومغناطيسية إلى تأثيرات سلبية على التكنولوجيا والبنية التحتية. من المعروف أن الانبعاثات الكتلية الإكليلية تسبب تعطلاً في الأقمار الصناعية والاتصالات، كما قد تؤثر على شبكات الكهرباء خاصة في الحالات الأكثر حدة.

وتعد الأقمار الصناعية عرضة لسحب جوي من الغلاف العلوي، ما يمكن أن يغيّر سرعتها وارتفاع مدارها. في ظل الظروف المتوقعة، قد تزداد كثافة الغلاف بشكل كبير خلال العواصف الجيومغناطيسية، مما قد يؤدي إلى:

تقصير عمر الأقمار الصناعية التشغيلية.

زيادة تكاليف الصيانة والاستبدال.

تدهور الأداء الخاص بأنظمة الاتصالات وGPS.

تحذير بشأن العاصفة الشمسية

أوصت العالمة تاميثا سكوف عبر منصة X بمتابعة الأنباء حول هذه الظاهرة، حيث أن هناك انبعاثين كتليين إكليلين متجهين نحو الأرض وقد يتداخلان قبل وصولهما، مما قد يزيد من قوة الاضطرابات.

كما حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني من أن سطوع القمر قد يحد من وضوح رؤية الشفق القطبي، خصوصاً في مناطق مثل شرق أنجليا وميدلاندز وويلز.