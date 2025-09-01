التمثيل التجاري يعقد اجتماعا مع رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري المشترك

عقد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري اجتماع مع المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة شركة الكان ورئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الكوري المشترك ومحمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين لبحث التعاون مع المجلس لتعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية وجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر في القطاعات ذات الاولوية .

وقد اكد د. عبد العزيز الشريف على أهمية دور مجلس الأعمال في تنشيط الزيارات المتبادلة للشركات من الدولتين لما له من اثر إيجابي على التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات الكورية في مصر وتعريف مجتمع الأعمال الكوري بفرص الاستثمار في مصر واهمية ان يكون للمجلس خطة تنفيذية للعمل مع الجانب الكوري.

وقد أشار خالد نصير إلى أهمية التنسيق لاعادة تشكيل الجانب المصري في المجلس نظرا لوجود تغيرات في انشطة بعض الأعضاء.

هذا وقد اكد الشريف على ان التمثيل التجاري يقوم بالتنسيق حاليا بمراجعة مجالس الأعمال المشكلة من قبل الوزارة وفقا لعدد من المعايير تم وضعها وفقا لتوجيهات السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

هذا وقد تم الاتفاق على سرعة عقد اجتماع للجانب المصري فور صدور قرار بإعادة تشكيله، على ان تكون اولى فعاليات المجلس بتشكيلة الجديد عقد منتدى للأعمال خلال زيارة السيد المهندس / حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المرتقبة إلى العاصمة الكورية سول، والإعداد لعدد من اللقاءات والموائد المستديرة للقطاعات ذات الالوية التي تستهدف الوزارة جذب استثمارات الشركات الكورية لها.

ويأتي هذا الاجتماع يأتي في اطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها التمثيل التجاري مع مجتمع الصناعة والاعمال المصري خلال الفترة الراهنة انطلاقا من أهمية مجالس الاعمال المشتركة كونها تعد آلية فعالة لتعزيز التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية ودول العالم المختلفة، من خلال تعريف ممثلي القطاع الخاص من الجانبين بأهم الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة للارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين حيث تم الاتفاق علي إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المشترك تمهيدا لمشاركة الشركات الأعضاء به في الزيارة الوزارية المشار اليها

وأضاف الشريف إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية قد بلغ نحو 1.5 مليار دولار امريكي خلال عام 2024 وهو ما يمكن زيادته خلال الفترة القادمة في ضوء أهمية السوق الكورية لمجتمع الاعمال المصري ، بينما يوجد حوالي 200 شركة كورية جنوبية في مصر تستثمر بنحو 0.8 مليار دولار امريكي في قطاعات صناعية مختلفة.

شارك في الاجتماع السيدة الوزير المفوض التجاري/ الزهراء احمد علي مدير شئون الدول الاسيوية والاقيانوسية والسيد الوزير المفوض التجاري / علاء البيلي مدير شئون الترويج للاستثمار والسيد المستشار التجاري / طارق قشوع مدير وحدة مجالس الاعمال المشتركة بالتمثيل التجاري