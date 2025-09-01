قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المقدوني تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي ودعم القضية الفلسطينية
عبد الغفار: نسعى لتوفير الأجهزة الطبية للمستشفيات ودعم معاهد وكليات تمريض الأزهر| صور
حب زمان.. طرح كليب وائل جسار الجديد
الجبهة الوطنية: منع فلسطين من المشاركة أمميًا تقويض متعمد لحقها
شيخ الأزهر: خدمة المرضى ورعايتهم من أشرف المهن وأعظم القربات إلى الله
رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 و رسومها وشروطها ..اعرف الخطوات
مباح شرعا.. الإفتاء: لا دليل على منع شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36
عدد أيام إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار حكومي
رسوب 20685 طالب في نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني
مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر
وزير الخارجية يلتقي نظيره بالفاتيكان لبحث دعم السلام وتعزيز الحوار الديني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري يعقد اجتماعا مع رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري المشترك

مصر وكوريا
مصر وكوريا
ولاء عبد الكريم

عقد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري اجتماع مع المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة شركة الكان ورئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الكوري المشترك ومحمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين لبحث التعاون مع المجلس لتعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية وجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر في القطاعات ذات الاولوية . 

وقد اكد د. عبد العزيز الشريف على أهمية دور مجلس الأعمال في تنشيط الزيارات المتبادلة للشركات من الدولتين لما له من اثر إيجابي على التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات الكورية في مصر وتعريف مجتمع الأعمال الكوري بفرص الاستثمار في مصر واهمية ان يكون للمجلس خطة تنفيذية للعمل مع الجانب الكوري. 

وقد أشار خالد نصير إلى أهمية التنسيق لاعادة تشكيل الجانب المصري في المجلس نظرا لوجود تغيرات في انشطة بعض الأعضاء. 

هذا وقد اكد الشريف على ان التمثيل التجاري يقوم بالتنسيق حاليا بمراجعة مجالس الأعمال المشكلة من قبل الوزارة وفقا لعدد من المعايير تم وضعها وفقا لتوجيهات السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. 

هذا وقد تم الاتفاق على سرعة عقد اجتماع للجانب المصري فور صدور قرار بإعادة تشكيله، على ان تكون اولى فعاليات المجلس بتشكيلة الجديد عقد منتدى للأعمال خلال زيارة السيد المهندس / حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المرتقبة إلى العاصمة الكورية سول، والإعداد لعدد من اللقاءات والموائد المستديرة للقطاعات ذات الالوية التي تستهدف الوزارة جذب استثمارات الشركات الكورية لها.

ويأتي هذا الاجتماع يأتي في اطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها التمثيل التجاري مع مجتمع الصناعة والاعمال المصري خلال الفترة الراهنة انطلاقا من أهمية مجالس الاعمال المشتركة كونها تعد آلية فعالة لتعزيز التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية ودول العالم المختلفة، من خلال تعريف ممثلي القطاع الخاص من الجانبين بأهم الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة للارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين حيث تم الاتفاق علي إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المشترك تمهيدا لمشاركة الشركات الأعضاء به في الزيارة الوزارية المشار اليها

وأضاف الشريف إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية قد بلغ نحو 1.5 مليار دولار امريكي خلال عام 2024 وهو ما يمكن زيادته خلال الفترة القادمة في ضوء أهمية السوق الكورية لمجتمع الاعمال المصري ، بينما يوجد حوالي 200 شركة كورية جنوبية في مصر تستثمر بنحو 0.8 مليار دولار امريكي في قطاعات صناعية مختلفة.

شارك في الاجتماع السيدة الوزير المفوض التجاري/ الزهراء احمد علي مدير شئون الدول الاسيوية والاقيانوسية والسيد الوزير المفوض التجاري / علاء البيلي مدير شئون الترويج للاستثمار والسيد المستشار التجاري / طارق قشوع مدير وحدة مجالس الاعمال المشتركة بالتمثيل التجاري

المفوض التجاري وزارة الاستثمار التجارة الخارجية التمثيل التجاري الجانب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ| القصة الكاملة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

ترشيحاتنا

كاي ي اكس 7 إم ام جى ار اكس 5 بلس 2026

إيهما تفضل ..كاي ي إكس 7 أم إم جى آر إكس 5 بلس 2026

سيارات مستعملة في 2025 للبيع

سيارات مستعملة في 2025 للبيع بـ 600 ألف جنيه

نصائح هامة لتقليل استهلاك البنزين في السيارات

نصائح مهمة لتقليل استهلاك البنزين في السيارات| تفاصيل

بالصور

لا تشربها قبل أن تعرف الحقيقة.. زجاجات المياه البلاستيكية في الشمس قد تؤدي إلى خطر داهم يهدد صحة الجسم

مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!

سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة

نشرة المرأة والمنوعات: أمينة خليل تتألق بإطلالة صيفية على الشاطئ.. نصائح لا تتجاهلها قبل تناول حلوى المولد .. حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد