وزير الثقافة يفتتح الدورة 32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

شهد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، مساء اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



عكس حفل الافتتاح الذي قدمته الإعلامية جاسمين طه، ثراء المشهد المسرحي العالمي، وبدأ بفقرة فنية قصيرة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية عن المخرج الكبير الراحل روبرت ويلسون، أحد أبرز رواد المسرح التجريبي في العالم، حيث استلهم المخرج وليد عوني من أعماله مقاطع بصرية وحركية عرضت على خشبة المسرح الكبير في حفل الافتتاح.



ويعد ويلسون علامة فارقة في تاريخ المسرح الطليعي، إذ مزجت أعماله بين الفنون الأدائية والتشكيلية والموسيقية، مع توظيف مدهش للضوء والفضاء المسرحي، ومن أبرزها عرضه الشهير "آينشتاين على الشاطئ" وكان آخر أعماله عرض "كتاب الأدغال"، الذي قدمه في إحدى دورات مهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس.



وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عرض فيلم وثائقي خاص عن فريق عمل المهرجان، تضمن إطلالة شاملة على جهود جميع أعضاء اللجنة العليا واللجان التنفيذية، وما بذلوه من عمل متواصل لإخراج الدورة الحالية بالصورة التي تليق بتاريخ المهرجان ومكانته الدولية.



واستعرض الفيلم كواليس الإعداد وخطوات التنظيم، وأبرز الأدوار التي قام بها كل من أعضاء اللجان المختلفة تأكيدا على روح الفريق التي تجمعهم في خدمة المسرح والتجربة المسرحية، والفيلم من إعداد محمد عبدالرحمن زغلول، وإخراج محمد فاضل القباني.



بدوره، قال رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدكتور سامح مهران، في كلمته خلال حفل الافتتاح، "ليس من نافلة القول، إن الذهاب إلى ممارسة الفعل الإبداعي هي كذلك محاولة لاكتشاف الذات، وإعادة ذلك الاكتشاف لمرات عدة، وتعيين موقعها في العالم، وتجديد لمواقف، ورفض لأفعال متكررة".



وأضاف رئيس المهرجان "الآخر موجود في داخلنا، من حيث أردناه حاضراً أم غائباً، على مستوى الوعي أو اللاوعي، وفي المسرح نصبح في مواجهته، فنتصل بذواتنا وننفصل عنها، نتوحد ونتفكك في عملية لا نهائية تجعلنا متجاوزين لما تصورناه لا يقبل التجاوز، فالمشاهد المسرحية لا تلبث أن تصبح جزءاً من حياتنا، وسرعان ما تمتد إلى الممارسة اليومية في الواقع العيني المباشر".



وتابع "ومن هنا خطورة المسرح التي دعت الكثيرين بدءا من أفلاطون ومرورا بجان جاك روسو وانتهاء بالتيارات الأصولية والسياسية المحافظة إلى محاولة تقييده، ولجم أسئلته وتحولاته، لكن دائما ما انتصر المسرح، ولسوف ينتصر، دمتم ودامت انتصاراتكم".



وتوجه رئيس المهرجان بالشكر إلى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، لدعمه المتواصل والدؤوب لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.



وتم -خلال حفل الافتتاح- إعلان أسماء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان التي تضم: المخرج والكاتب سالفاتوري بيتونتي رئيس لجنة التحكيم من إيطاليا، والمخرج أحمد العطار، والمخرج ناصر عبد المنعم من مصر، والدكتور سامي الجمعان من السعودية، والدكتور جبار جودي من العراق، والدكتورة إيريني مونتراكي من اليونان، والناقد أندريا بوركيدو من إيطاليا، فيما يتولى المخرج أدهم سيد من مصر مهمة مقرر اللجنة.



شهد الحفل تكريم عدد من رموز المسرح من مصر والعالم، من مصر: الفنان صبري فواز، الذي شكر وزارة الثقافة وإدارة المهرجان على تكريمه، والفنانة حنان يوسف، والدكتور الفنان حسن خليل ، والكاتب بهيج إسماعيل، وتسلمها ابن شقيقه المخرج السينمائي الكبير أشرف فايق.



كما شمل التكريم: من الكاميرون المخرج تاكو فيكتور، ومن فرنسا الباحث والناقد المسرحي باتريك بافيز، ومن إنجلترا الفنان نوريس روفس، ومن قطر الكاتب والمنتج المسرحي حمد الرميحي، ومن لبنان الفنان رفيق علي أحمد، ومن الكويت الفنان محمد المنصور، ومن العراق الفنانة الراحلة إقبال نعيم، تقديرا لمسيرتهم وإسهاماتهم في إثراء الفن المسرحي.



واختتم حفل الافتتاح بالعرض الأكثر تميزا "انتصار حورس" صياغة دراماتورجية للدكتور محمد سمير الخطيب، ورؤية إخراجية للمخرج وليد عوني، حيث استغرق العرض نحو ساعة، مجسدا عبر لوحات بصرية وحركية مستوحاة من الأساطير الفرعونية رمزية انتصار الخير والنور على قوى الظلام،في احتفاء بالهوية المصرية الممتدة من الجذور الحضارية القديمة إلى حاضرها المعاصر.