بدء صرف معاشات سبتمبر.. مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
كيف تتحقق البركة في التجارة؟ اعرف الضوابط الفقهية للبيع والشراء
بسبب ريبيرو.. عقوبة مالية على عاشور وزيزو لتجاوز اللوائح الداخلية للفريق
مصر تستهدف زيادة السياح.. "السياحة" تعمل على ميكنة إجراءات إنشاء الفنادق
بولسونارو يواجه أخطر محاكمة.. احتمال سجن الرئيس البرازيلي السابق لأكثر من 30 عامًا
وزير الخزانة الأمريكي: قمة شنغهاي "استعراضية".. والصين والهند تدعمان آلة الحرب الروسية
يونيسف: إسرائيل تمنع دخول المساعدات وتزيد من هجماتها على غزة
وقف سائق قطار الضبعة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات
سهر الصايغ بالزي الطبي داخل قصر العيني
تقنية الموت.. إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة تثير انفجارات عنيفة في غزة
تصيب الأطفال بالهلوسة.. خطورة الألعاب الإلكترونية وضوابط ممارستها
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف الجزيري يعتذر لـ عبدالناصر محمد وأزمته تقترب من الحل فى الزمالك

رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور، إن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، اعتذر لعبدالناصر محمد مدير الكرة بالقلعة البيضاء، بعد الأزمة التى نشبت بين اللاعب والمدير الفني خلال الأيام الماضية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" وبهذا الاعتذار يقترب الجزيري من العودة مجدداً لقائمة الفريق فى مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 13 سبتمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية".

واختتم:" كان الجزيري دخل فى مشادة كلامية مع يانيك فيريرا بسبب رغبة الأخير في تغيير مركزه فى الزمالك من المهاجم إلى الجناح وهو الأمر الذى رفضه اللاعب".

سيف الحزيرى الزمالك فيريرا اخبار الزمالك

يسرا

يسرا: عمرو يوسف مجتهد في شغله.. وحبيت فكرة مشاركتي في درويش ومحدش كان عارف

الرئيس السيسي

ضياء حلمي: مصر تمتلك رؤية مستقبلية واضحة تجاه التغيرات العالمية

السفير محمد حجازي

محمد حجازي: وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو متطرف ويدعم إسرائيل

بالصور

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

