سيف الجزيري يعتذر لـ عبدالناصر محمد وأزمته تقترب من الحل فى الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، اعتذر لعبدالناصر محمد مدير الكرة بالقلعة البيضاء، بعد الأزمة التى نشبت بين اللاعب والمدير الفني خلال الأيام الماضية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" وبهذا الاعتذار يقترب الجزيري من العودة مجدداً لقائمة الفريق فى مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 13 سبتمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية".

واختتم:" كان الجزيري دخل فى مشادة كلامية مع يانيك فيريرا بسبب رغبة الأخير في تغيير مركزه فى الزمالك من المهاجم إلى الجناح وهو الأمر الذى رفضه اللاعب".