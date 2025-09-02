نقلة نوعية.. محافظ جنوب سيناء يكشف تفاصيل إنتاج الهيدروجين الأخضر والعائد على مصر منه |القصة الكاملة

يمثل مشروع إنتاج الهيدروجين بطور سيناء الأخضر ، نقلة نوعية و تاريخية لمصر عامةً وجنوب سيناء خاصةً .

ويمثل هذا المشروع العملاق، أول مشروع متكامل للطاقة النظيفة يعتمد على أحدث تكنولوجيات إنتاج الطاقة الخضراء من الرياح والطاقة الشمسية، ويستهدف وضع مصر ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.

محافظ جنوب سيناء

وقال الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إن هذا المشروع ليس مجرد استثمار اقتصادي، بل هو رسالة قوية بأن مصر الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل يقوم على الابتكار والاستدامة، ويضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية.”

وأشار إلى أن المشروع سينفذ على عدة مراحل تبدأ بإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية الخضراء بقدرات ضخمة، يليها إنشاء مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر و الأمونيا الخضراء، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة لمصر ويعزز الأمن الطاقي الوطني.

وأوضح المحافظ أن المشروع سيكون له انعكاسات مباشرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، أبرزها:

توفير فرص عمل

توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وأبناء القبائل البدوية.

و إطلاق برامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية لإعداد كوادر فنية وإدارية متخصصة.

و تنمية مجتمعية شاملة من خلال إنشاء منطقة سكنية جديدة تضم أكثر من 4000 وحدة، منها 2000 وحدة لخدمة المشروع و500 وحدة لأهالي البدو، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي.

و تنشيط الاستثمار الزراعي والسياحي بالمناطق المحيطة، عبر توفير مصادر مياه محلاة ومشروعات دعم للبنية التحتية.

وقال محافظ جنوب سيناء: “إننا أمام فرصة تاريخية لتحويل جنوب سيناء إلى مركز عالمي للطاقة الخضراء، وهو إنجاز نفخر به جميعًا، سينعكس أثره على كل أسرة في سيناء وكل مواطن مصري.. أدعو جميع الأطراف للتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، وأؤكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم كل الدعم لإنجاح هذا المشروع القومي العملاق.