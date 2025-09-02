قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
برلمان

برلمانى: إزالة الحواجز أمام السفارات رسالة للعالم على قوة وهيبة الدولة المصرية

فريدة محمد

اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن إزالة الحواجز من أمام السفارة البريطانية بمثابة رسالة من مصر للعالم كله تؤكد على قوة وهيبة الدولة المصرية وأن مصر تتعامل مع جميع الدول بندية واحتراما متبادلا لكنها في الوقت ذاته ترفض أي مظاهر استثنائية تُشعر المواطن بأن سيادة الدولة يمكن أن تُمس تحت أي ذريعة.

إزالة الحواجز الخرسانية والمعدنية


وأكد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن قرار الدولة المصرية بإزالة الحواجز الخرسانية والمعدنية التي كانت مقامة منذ سنوات طويلة أمام مقر السفارة البريطانية في القاهرة تعد خطوة مهمة وبالغة الأهمية ليس فقط على المستوى الأمني والإداري بل أيضًا على صعيد استعادة هيبة الدولة المصرية وسيادتها الكاملة على شوارعها وميادينها مشيراً إلى أن هذا القرار لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصرييين خاصة هذه الخطوة التاريخية أعادت للمواطن المصري حقه الطبيعي في شوارعه، بعد سنوات من المعاناة اليومية نتيجة القيود التي فرضتها تلك الحواجز على حركة المرور والتنقل في قلب العاصمة.


وقال النائب خالد طنطاوى : إن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى  أثبتت أن سيادتها فوق كل اعتبار وأنها لا تسمح بوجود أي كيان أجنبي يفرض واقعًا استثنائيًا على أرضها أو يحصل على امتيازات لا يتمتع بها المواطن نفسه.


مؤكداً أن هذا القرار هو تطبيق حقيقى لما نص عليه الدستور المصري بوضوح على حرية التنقل وحق المواطنين في استخدام الطرق العامة، وأن أي قيود على هذا الحق يجب أن تكون استثناءً مؤقتًا ومبررًا وفقًا للقانون، وليس وضعًا دائمًا كما كان الحال أمام بعض المقار الدبلوماسية.

إزالة الحواجز النائب خالد طنطاوى مجلس النواب السفارة البريطانية الدولة المصرية

