ممثل العمال بالشيوخ: إزالة حواجز السفارة البريطانية تعكس ثقل واستقرار الدولة

أكد النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن قرار إزالة الحواجز الأسمنتية المحيطة بالسفارة البريطانية بالقاهرة، جاء في توقيت مهم ويعكس حرص الدولة المصرية على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يحفظ سيادتها وهيبتها أمام جميع البعثات الدبلوماسية.

وأشار عيش إلى أن الشارع المصري طالما تساءل عن مبررات استمرار هذه الحواجز لسنوات طويلة، رغم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، ورغم أن السفارة المصرية في لندن لا تُعامل بالمثل، وهو ما يفرض التزامًا بالقواعد المتعارف عليها في العلاقات الدبلوماسية الدولية.

وأضاف أن مصر دولة كبيرة تحرص على احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البعثات الدبلوماسية، وفي الوقت نفسه ترفض أي إجراءات استثنائية غير مبررة تعطي انطباعًا بغياب المساواة أو الانتقاص من السيادة الوطنية.

وأكد عيش، أن إزالة الحواجز قرار صائب يعكس ثقة الدولة في استقرارها الأمني، ويُعيد التوازن والاحترام المتبادل في إطار العلاقات المصرية – البريطانية، ويؤكد أن مصر قادرة على حماية جميع البعثات الدبلوماسية على أراضيها دون استثناء.

وجدد موقف النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وكل أعضائها على مستوى الجمهورية الذي يؤيد كافة القرارات السيادية المتعلقة بحماية أمن واستقرار مصر والدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض كل خطط التهجير.