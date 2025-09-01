قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من تناول الشوفان المنقوع طوال الليل.. يسبب هذه المشكلات
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1-9-2025
هل تأثم الأم إذا تكاسلت عن تنبيه ابنها للصلاة؟.. الإفتاء توضح
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025
زلزال أفغانستان.. مـ.قتل 20 شخصا ومخاوف من ارتفاع عدد الضحايا
احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة الاختلاس طبقا للقانون
هل يجوز إخراج الزكاة بشراء حلوى المولد النبوي للفقراء؟.. الإفتاء ترد
اليوم.. بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
ماذا يحدث لجسمك عندما تستيقظ مبكرا؟
جذب المزيد من الاستثمارات.. الوزير يتوجه إلى الصين مبعوثا عن رئيس الجمهورية
ما المقصود بقرآن الفجر كان مشهودا؟.. الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ممثل العمال بالشيوخ: إزالة حواجز السفارة البريطانية تعكس ثقل واستقرار الدولة

خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
الديب أبوعلي

أكد النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن قرار إزالة الحواجز الأسمنتية المحيطة بالسفارة البريطانية بالقاهرة، جاء في توقيت مهم ويعكس حرص الدولة المصرية على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يحفظ سيادتها وهيبتها أمام جميع البعثات الدبلوماسية.

وأشار عيش إلى أن الشارع المصري طالما تساءل عن مبررات استمرار هذه الحواجز لسنوات طويلة، رغم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، ورغم أن السفارة المصرية في لندن لا تُعامل بالمثل، وهو ما يفرض التزامًا بالقواعد المتعارف عليها في العلاقات الدبلوماسية الدولية.

وأضاف أن مصر دولة كبيرة تحرص على احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البعثات الدبلوماسية، وفي الوقت نفسه ترفض أي إجراءات استثنائية غير مبررة تعطي انطباعًا بغياب المساواة أو الانتقاص من السيادة الوطنية.

وأكد عيش، أن إزالة الحواجز قرار صائب يعكس ثقة الدولة في استقرارها الأمني، ويُعيد التوازن والاحترام المتبادل في إطار العلاقات المصرية – البريطانية، ويؤكد أن مصر قادرة على حماية جميع البعثات الدبلوماسية على أراضيها دون استثناء.

وجدد موقف النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وكل أعضائها على مستوى الجمهورية الذي يؤيد كافة القرارات السيادية المتعلقة بحماية أمن واستقرار مصر والدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض كل خطط التهجير.

