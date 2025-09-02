قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الدفاع المدني بغزة: تداعيات إنسانية خطيرة للنزوح القسري ينفذه الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الدفاع المدني بغزة" أن تداعيات إنسانية خطيرة للنزوح القسري الذي يسعى الاحتلال لتنفيذه في مدينة غزة والشمال.

وأفاد محمد عبيد، موفد "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، بأن قوافل المساعدات الإنسانية لا تزال تتوافد عبر الجانب المصري باتجاه معبر كرم أبو سالم، حيث دخلت بالفعل ثلاث شاحنات، في حين تنتظر دفعة رابعة الإذن بالعبور، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت شاحنة واحدة فقط، بينما تستمر بقية الشاحنات في الخضوع لعمليات الفحص والتدقيق منذ ساعات الصباح الأولى، موضحا أن الشاحنات التي تم تمريرها حتى الآن تضمنت مواد غذائية ومفروشات وبعض المستلزمات الشخصية، إلى جانب شحنات من الدقيق والبقوليات والمعلبات، في حين لم يتم السماح بمرور أية مستلزمات طبية أو أدوية.

وأكد عبيد خلال رسالة على الهواء، أن ثلاث شاحنات وقود كانت قد رُفضت في وقت سابق، عادت مجددًا إلى المعبر بانتظار قرار يسمح لها بالدخول، دون وجود تأكيد حتى اللحظة بشأن موافقة سلطات الاحتلال على تفريغ حمولاتها لصالح مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني أو المنظمات العاملة في غزة، وتُعد شحنات الوقود من الاحتياجات الحيوية لتشغيل المرافق الأساسية في القطاع، وسط أزمة إنسانية خانقة تتفاقم يومًا بعد يوم.

وأشار موفد "القاهرة الإخبارية" إلى تراجع ملحوظ في عدد الشاحنات المسموح لها بالمرور، مقارنة بالأسبوع الماضي، لافتا إلى أن القوائم التي تُرسل من الجانب الإسرائيلي إلى الهلال الأحمر المصري أصبحت أقل عددًا، وبعضها يُرفض لاحقًا ويُجبر على العودة، موضحا أن هذا الانخفاض يعكس توجهًا إسرائيليًا واضحًا لتقليص حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان غزة في هذه المرحلة، ما يضاعف من معاناة المدنيين في ظل استمرار الحصار وتصاعد الأوضاع الميدانية.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
أسرار إبراهيم نافع

عاصفة شمسية

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

