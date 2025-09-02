كشف الإعلامي أحمد حسن عن تجهيز اللاعبين مصدق ومحمد إسماعيل لمباراة المصري.
وكتب أحمد حسن:"فيريرا يجهز مصدق ومحمد إسماعيل لمباراة المصري".
وكان قد أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق . أن منتخب مصر قادر على الفوز على منتخب إثيوبيا بسبب الفوارق الفنية بين المنتخبين المصري والإثيوبي.
وواصل ضياء السيد في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة ، لابد من مساندة الجماهير لمنتخب مصر أمام إثيوبيا لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز.
وتابع ضياء السيد : أؤيد قرار الأهلي برحيل الإسباني رييبرو مدرب الفريق لأنه لم يكن له بصمة مع المارد الأحمر.
واختتم ضياء السيد: لابد من رحيل يانيك فيريرا مدرب الزمالك . لأنه مدرب ضعيف فنيا ولم يثبت قدراته الفنية مع الزمالك.