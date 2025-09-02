مؤتمر طلابي بجامعة الوادي الجديد بعنوان "وعينا أمننا"

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة مؤتمرًا طلابيًا تحت عنوان "وعينا أمننا".

وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

حاضر في المؤتمر الدكتور جمال حسن كامل أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وذلك بحضور أنور عباس مدير عام رعاية الشباب بالجامعة ومحمد المهدي -مدير إدارة الأمن الجامعي وأحمد عثمان مدير إدارة النشاط الثقافي ومحمد فخري مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية والدكتورة آيات حسانين مدير رعاية الشباب بكلية الزراعة ومحمد مسعد مسئول نشاط الجوالة بالجامعة والطالب محمد شحاته رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالب أحمد زكريا نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة والعديد من طلاب الاتحادت الطلابية بالكليات وطلاب الأنشطة وأسرة طلاب من أجل مصر.

وتناول منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، في المحاضرة الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر وهو توعية شباب الجامعة ضد مخاطر الشائعات وكيفية مواجهتها والتصدي لها.

كما وجه الشباب بضرورة التعامل مع كل ما ينشر من معلومات سواء علي المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي ويتم نشرها علي وسائل التواصل بحذر ووعي حيث أنها تحاط بكثير من الشائعات لذا يجب توخي الدقة في مصادر تلك المعلومات والتعامل معها بوعي شديد حيث أن الانجراف معها يهدد الأمن القومي للدولة.

كما شدد منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الوادي الجديد، علي ضرورة الحصول علي المعلومات من مصادرها الموثوق فيها والمعتمدة من الدولة لأن الجميع شركاء في حماية أمن الوطن.

وفي الختام وجه ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة الشكر لمؤسسات الدولة المختلفة والداعمة في تنفيذ مختلف الفعاليات التي تبني عقول شباب الدولة حيث أنهم القوة الناعمة ومستقبل الوطن.