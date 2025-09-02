البحوث الإسلاميَّة يعقد ندوة بعنوان "قضيَّة المولد بين الفرح والاتِّباع"

تعقد اللجنة العُليا للدَّعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم بعد صلاة العصر في مدينة البعوث الإسلاميَّة، النَّدوةَ الثالثة ضِمن فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي العاشر، بعنوان: (قضيَّة المولد بين الفرح والاتِّباع)، برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

ويُحاضِر في النَّدوة: الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير الإدارة العامَّة لشئون القرآن الكريم بالأزهر، والدكتور أيمن الحجَّار، الباحث بالأمانة العامَّة لهيئة كبار العلماء بالأزهر.

وتتناول النَّدوة عددًا مِنَ المحاور المهمَّة التي تُبيِّن أنَّ الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف إنما هو مظهرٌ مِنْ مظاهر شُكر الله -تعالى- على نعمة بعثة النبي ﷺ، كما تُبرِز أنَّ فرحة القلوب بهذه الذِّكرى العطرة لا تنفصل عن أصول الاتِّباع الصحيح لسُنَّته الشريفة، بما يرسِّخ حقيقة الارتباط بالنبي ﷺ محبَّةً واقتداءً وسلوكًا.

وتتواصل فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي العاشر (مداد النبوَّة.. سيرة المولد ومنهج القدوة) في مدينة البعوث الإسلاميَّة حتى يوم الأربعاء، وتتنوَّع فيها المحاور التي تُطرَح خلال النَّدوات واللقاءات الفكريَّة التي يحاضر فيها كِبار علماء الأزهر الشريف؛ لترسيخ دَوره في حَمْل لواء الدعوة، وبثِّ الوعي الدِّيني الرشيد، وتعزيز حضور الأزهر الفاعل في البناء الفِكري والأخلاقي للمجتمع.