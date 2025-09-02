قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اختتام فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة المنوفية

شيماء جمال

تختتم اليوم الثلاثاء 2 من سبتمبر 2025م، فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة «دولة التلاوة» المجموعة السابعة بمقرّ المركز الثقافي الإسلامي، بجوار مسجد الأنصار قبلي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتشمل مديريات: المنوفية والغربية وكفر الشيخ.

على أن تنطلق غدًا الأربعاء: 3 من سبتمر 2025م فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة «دولة التلاوة» المجموعة السادسة: ومقرها بمسجد الإسماعيلي الشهير بالمطافي -عرايشة مصر بالإسماعيلية، وتشمل مديريات: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

جدير بالذكر أن المسابقة يشارك فيها أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية؛ لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم، وسط تغطية إعلامية موسعة، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار دعم الجهود الوطنية لاكتشاف المواهب القرآنية وصناعة جيل جديد من القراء المتميزين.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

الأمراض الجلدية

زيت غير متوقع يعالج كل مشاكل البشرة.. تعرف عليه

السهر

3 مخاطر غير متوقعة لـ السهر على الصحة

لانشون

قبل المدارس.. طريقة تحضير لانشون فراخ

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

