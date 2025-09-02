اختتام فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة المنوفية

تختتم اليوم الثلاثاء 2 من سبتمبر 2025م، فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة «دولة التلاوة» المجموعة السابعة بمقرّ المركز الثقافي الإسلامي، بجوار مسجد الأنصار قبلي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتشمل مديريات: المنوفية والغربية وكفر الشيخ.

على أن تنطلق غدًا الأربعاء: 3 من سبتمر 2025م فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة «دولة التلاوة» المجموعة السادسة: ومقرها بمسجد الإسماعيلي الشهير بالمطافي -عرايشة مصر بالإسماعيلية، وتشمل مديريات: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

جدير بالذكر أن المسابقة يشارك فيها أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية؛ لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم، وسط تغطية إعلامية موسعة، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار دعم الجهود الوطنية لاكتشاف المواهب القرآنية وصناعة جيل جديد من القراء المتميزين.