مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أخبار البلد

محلي العاصمة الإدارية يجدد تأييده لقرارات الرئيس لصالح الأمن القومي

مجلس إدارة اتحاد محلي عمال العاصمة الإدارية والشروق وبدر
الديب أبوعلي

جدد مجلس إدارة اتحاد محلي عمال العاصمة الإدارية والشروق وبدر، برئاسة عايدة محي الدين، تأييده لجميع القرارات التي يتخذها فخامة رئيس الجمهورية لصالح الأمن القومي المصري، وعدم تقويض القضية، ورفض التهجير القسري لأهالي غزة وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المحلي برئاسة عايدة محي الدين، لوضع الخطوط العريضة لما سوف يقوم به الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وناقشت “محي الدين” مع أعضاء المجلس أوضاع العمالة في الشركات والمشروعات بالمنطقة وإزالة أي معوقات تعوق عجلة الإنتاج عن الدوران، ووضع الحلول المناسبة لهم في أي مشاكل قد يتعرضون لها.

واستعرضت "محي الدين"،  الجهود المبذولة لحماية حقوق العمال واتفقت مع الجميع علي زيادة تعزيز قنوات التواصل مع الجهات المعنية، وبحث آليات التعاون معهم بما يساهم في دعم العمالة وتحقيق الاستقرار اللازم لهم، مشددة على ضرورة متابعة هذه القضايا بشكل عاجل.

كما ناقش المجلس كيفية الاستعداد لتنظيم بعض الاحتفالات الدينية والاجتماعية، والمشاركة في العديد من المؤتمرات الوطنية، وكذلك الأنشطة الرياضية التي سوف ينظمها الاتحاد المحلي لعمال العاصمة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وطالبت رئيسة مجلس إدارة اتحاد محلي عمال العاصمة الإدارية والشروق وبدر، بضرورة عقد دورات تثقيفية وتوعوية بشأن بعض التشريعات العمالية ومنها قانون العمل الجديد، بجانب إعداد مذكرة شاملة بالقضايا والموضوعات ذات الأولوية لتقديمها إلى الجهات المختصة لسرعة البت فيها.

وأكد أعضاء المجلس برئاسة عايدة محي الدين، التزام الاتحاد المحلي بالقيام بدوره في خدمة العمال، والدفاع عن حقوقهم، والمضي قدمًا نحو تعزيز بيئة عمل مستقرة ومنتجة تتماشى مع الجمهورية الجديدة.

العاصمة الإدارية اتحاد محلي عمال العاصمة الإدارية التهجير القسري غزة القدس الشريف قانون العمل الجديد رئيس الجمهورية

