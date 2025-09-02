محلي العاصمة الإدارية يجدد تأييده لقرارات الرئيس لصالح الأمن القومي

جدد مجلس إدارة اتحاد محلي عمال العاصمة الإدارية والشروق وبدر، برئاسة عايدة محي الدين، تأييده لجميع القرارات التي يتخذها فخامة رئيس الجمهورية لصالح الأمن القومي المصري، وعدم تقويض القضية، ورفض التهجير القسري لأهالي غزة وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المحلي برئاسة عايدة محي الدين، لوضع الخطوط العريضة لما سوف يقوم به الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وناقشت “محي الدين” مع أعضاء المجلس أوضاع العمالة في الشركات والمشروعات بالمنطقة وإزالة أي معوقات تعوق عجلة الإنتاج عن الدوران، ووضع الحلول المناسبة لهم في أي مشاكل قد يتعرضون لها.

واستعرضت "محي الدين"، الجهود المبذولة لحماية حقوق العمال واتفقت مع الجميع علي زيادة تعزيز قنوات التواصل مع الجهات المعنية، وبحث آليات التعاون معهم بما يساهم في دعم العمالة وتحقيق الاستقرار اللازم لهم، مشددة على ضرورة متابعة هذه القضايا بشكل عاجل.

كما ناقش المجلس كيفية الاستعداد لتنظيم بعض الاحتفالات الدينية والاجتماعية، والمشاركة في العديد من المؤتمرات الوطنية، وكذلك الأنشطة الرياضية التي سوف ينظمها الاتحاد المحلي لعمال العاصمة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وطالبت رئيسة مجلس إدارة اتحاد محلي عمال العاصمة الإدارية والشروق وبدر، بضرورة عقد دورات تثقيفية وتوعوية بشأن بعض التشريعات العمالية ومنها قانون العمل الجديد، بجانب إعداد مذكرة شاملة بالقضايا والموضوعات ذات الأولوية لتقديمها إلى الجهات المختصة لسرعة البت فيها.

وأكد أعضاء المجلس برئاسة عايدة محي الدين، التزام الاتحاد المحلي بالقيام بدوره في خدمة العمال، والدفاع عن حقوقهم، والمضي قدمًا نحو تعزيز بيئة عمل مستقرة ومنتجة تتماشى مع الجمهورية الجديدة.