انتر ميلان يعلن ضم المدافع مانويل أكانجي على سبيل الإعارة ..تفاصيل

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن ضم نادي انتر ميلان الإيطالي المدافع مانويل أكانجي علي سبيل الإعارة.

وكتب فتح الله زيدان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "رسمياً..انتر ميلان يعلن ضم المدافع مانويل أكانجي علي سبيل الإعارة قادماً من مانشستر سيتي".

وقد أعلن مانشستر سيتي انتقال مدافعه السويسري مانويل أكانجي إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025، وذلك رهنًا بالحصول على التصريح الدولي اللازم.

وانضم أكانجي إلى السيتي في سبتمبر 2022 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، وخاض منذ ذلك الحين 136 مباراة بقميص "السماوي"، لعب خلالها دورًا محوريًا في تحقيق العديد من الإنجازات المحلية والقارية.