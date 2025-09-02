قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
أخبار البلد

رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي يتابع صرف الأسمدة في جمعيات أسيوط

صرف الأسمدة
صرف الأسمدة
شيماء مجدي

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، جهود المرور والمتابعة الميدانية، المكثفة على الجمعيات الزراعية، بجميع المحافظات لمتابعة أعمال صرف الأسمدة، توافرها والتيسير على المزارعين، والتيسير عليهم وتذليل العقبات أمامهم، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتفقد المهندس أسعد منادي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، يرافقه الدكتور عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، عدد من الجمعيات الزراعية بالمحافظة،  لمتابعة سير العمل، وفحص أداء الجمعيات، والاستماع مباشرةً إلى مشاكل المزارعين والعمل على حلها بشكل فوري، فضلا عن التيسير على المزارعين، والتأكد من حصول المستحقين على الأسمدة المقررة، دون أي عقبات.

وشملت الزيارة  المرور على جمعيات موشا وريفا والعزيزية، حيث تم فحص الجمعية الزراعية في قرية موشا بمركز أسيوط، والمرور على جمعيات أخرى في قريتي ريفا والعزيزية بمركز الغنايم،.حيث تم التأكد من سير عملية توزيع الأسمدة بشكل منتظم وفعّال.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، الى توجيهات وزير الزراعة، بأنه لا توجد أي عمولات أو مبالغ مالية إضافية يتم فرضها على سعر شيكارة الأسمدة المدعمة من قبل الدولة، حيث يتم توفيرها بالسعر الرسمي المحدد، أو ربط لصرف الأسمدة، بشراء أية مستلزمات انتاج أخرى من الجمعيات الزراعية، وأنه في حال طلب اي مسئول بالجمعيات خلاف ذلك من المزارعين عليه التقدم فورا إلى الإدارة الزراعية للابلاغ عن تلك الواقعة وسيتم اتخاذ اللازم في حينه.


واستمعت اللجنة إلى شكاوى المزارعين بخصوص عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، حيث  تم في حينه التنسيق مع الإدارة المركزية للري بالمحافظة، وتم على الفور إحضار كراكة لتطهير الترعة،  وتم التوجيه بزيادة عدد الكراكات لضمان سرعة وصول المياه إلى جميع الأراضي الزراعية.


وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمزارعين، وحل جميع العقبات التي تواجههم لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لدعم القطاع الزراعي في مصر، لافتا إلى استمرار كافة حملات المرور والزيارات الميدانية لتشمل جميع المحافظات، للتأكد من سير العمل، فضلا عن التواصل المباشر مع المزارعين، وتعزيز دور الجمعيات الزراعية في خدمة المجتمع الزراعي.

الأسمدة صرف الأسمدة الزراعة وزارة الزراعة

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

صورة أرشيفية

خبير: مفاعل ديمونا متهالك وقد يهدد المنطقة بتسريب إشعاعي

مفاعل ديمونا النووي في إسرائيل

خبير: إسرائيل تحتكر السلاح النووي.. وصور ديمونة رسالة ردع وتخويف

د. محمد جبران

وزير العمل: القانون الجديد تشريع وطني يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

بالصور

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

