مقابلات شخصية لاختيار مدير عام التوجيه الفني بمديرية التعليم بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد عقدت اليوم اللجنة العليا للقيادات اجتماعها لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام التوجيه الفني بمديرية التربية والتعليم لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مديري مديريات التنظيم والإدارة والتربية والتعليم ، المستشار القانوني ، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المقابلات الشخصية لعدد 5 من المتقدمين، وذلك لفحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ونزاهة لشغل تلك الوظيفة والدفع بقيادات قادرة على تحمل المسؤولية والعمل الميداني لدفع عجلة التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك وفقا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها ، فضلا عن مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة و قياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على تطوير معدلات العمل وإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية.

ولفت إلى الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة جميع الاجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال و تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي .