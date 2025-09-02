حماة الوطن : استضافة مصر أول اجتماع لـ مجموعة العشرين حدث تاريخي

قال محمد السيد مجاهد، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، إن استضافة مصر لأول اجتماع لـ مجموعة العشرين خارج دولها الأعضاء يعد حدثًا تاريخيًا غير مسبوق ويؤكد ثقة المجتمع الدولي المتزايدة في الدور المصري الفاعل في القضايا الاقتصادية والتنموية.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات صحفية، أن مجموعة العشرين تُعد من أبرز المنصات الدولية المعنية بحوكمة الاقتصاد العالمي، وتطرح على طاولتها قضايا جوهرية مثل إصلاح المنظومة المالية الدولية وتعزيز أمن الغذاء ودعم أولويات التنمية في الدول النامية.



وأكد الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، أن مصر تعمل على تعزيز دورها القيادي لضمان أن تكون القمة منصة لتحقيق نتائج ملموسة ومتابعة القرارات الدولية بشأن القضايا الهامة في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وشدد "مجاهد"، على أن مصر لها خبرات كبيرة في ملف الأمن الغذائي وقامت بتنفيذ مشروعات تستفيد منها ملايين الأسر وهو ما كان أحد أسباب اختيار مصر شريكًا أساسيًا في تأسيس التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر الذي تبنّته البرازيل العام الماضي .