الشامي يفاجئ جمهوره: بعد نجاح “بتهون” عالميًا.. أغنيات جديدة في سبتمبر

بعد أيام قليلة من تصدّر أحدث أعماله الغنائية “بتهون” المركز الثاني في قوائم الأكثر استماعًا على مستوى العالم، قرّر الفنان الشامي أن يفاجئ جمهوره بسلسلة من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأعرب الشامي عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته “بتهون”، مؤكدًا أن ردود الأفعال التي تلقاها من الجمهور من مختلف الدول كانت أكبر حافز له للاستمرار وتقديم أعمال موسيقية متنوعة تحمل أفكارًا وألحانًا مختلفة.

وقال الشامي في بيان له، إنه يعمل حاليًا على تجهيز أكثر من أغنية، مشيرًا إلى أن كل عمل سيحمل لونًا موسيقيًا مختلفًا، بهدف الوصول إلى شرائح أوسع من المستمعين وإرضاء الأذواق المتنوعة، مؤكدًا أن الجمهور سيكون على موعد مع مفاجآت فنية متتابعة خلال الشهر الجديد.

أحدث أغاني الشامي

يُذكر أن “بتهون” منذ طرحها، حققت نسب استماع قياسية على المنصات الموسيقية، واعتُبرت من أبرز الأغنيات العربية التي نافست على القوائم العالمية خلال الفترة الأخيرة، لتضع الشامي في مقدمة المشهد الغنائي العربي، وتؤكد تصاعد نجوميته في وقت قياسي