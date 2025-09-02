التحرش أمام مقابر الإمام الشافعي.. تجديد حبس سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص متهم بالتحرش باجنبيه والتعدي عليها أمام مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة 15 يوما

تفاصيل الواقعة أثارت غضبًا واسعًا حيث دفعت الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري و كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بالتحـ.ـرش بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" والتحصل منها على مبلغ مالى رغماً عنها أثناء تجولها بدراجة نارية بمنطقة مقابر الإمام الشافعى بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.