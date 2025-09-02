بـ570 مليون دولار.. ليفربول الأكثر إنفاقا في الميركاتو الصيفي

تصدر ليفربول الإنجليزي، قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً في الميركاتو الصيفي، بعد إغلاق باب القيد في الدوريات الأوروبية، أمس الإثنين.

وأنفق ليفربول 570 مليون دولار على صفقاته الصيفية، وهو أكبر مبلغ ينفقه نادٍ واحد على الإطلاق في فترة انتقالات واحدة.

كما حطم بطل الدوري الإنجليزي الرقم القياسي لأعلى صفقة في تاريخ البريميرليج (مرتين)، كانت المرة الأولى لصانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز ثم في اليوم الأخير من سوق الانتقالات عندما انضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل مقابل 170 مليون دولار، مما جعله رابع أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

كان ليفربول قادرا على تحمل مثل هذا الإنفاق الباهظ لأنه اشترى لاعبا واحدا فقط في الصيف الماضي - فيديريكو كييزا مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني (13.2 مليون دولار) - بينما حقق صافي ربح يزيد على 50 مليون دولار حيث اعتمد أرن سلوت على الفريق الذي تركه يورجن كلوب للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في المسؤولية.

هذا الصيف، حصل الريدز أيضًا على حوالي 250 مليون دولار من مبيعات اللاعبين، وهو ما يمثل نجاحًا مبهرًا للإدارة الرياضية التي ضمت صفقات مميزة دون كسر قواعد اللعب المالي النظيف.