تكريم المصريين أبطال أولمبياد مسابقة الفروسية بالإمارات

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استقبال أبطال الأولمبياد الخاص المصري الفائزين في مسابقة الفروسية الإقليمية التي أقيمت بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة،وذلك لتهنئتهم على الإنجاز  الكبير الذي حققوه في المسابقة.

وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة أعضاء البعثة والأبطال تقديراً لمجهوداتهم، ورفع اسم مصر عاليا على منصات التتويج بتحقيقهم ٨ ميداليات متنوعة ٣ ذهبيات وفضيتان و٣ برونزيات.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون الدائم والمستمر مع وزارة الشباب والرياضة في عدد من المجالات، مشيدة بالنتائج التي حققها الأبطال بإصرار لا يعرف المستحيل، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تدخر جهدا في تقديم كل سبل الدعم والرعاية للأبطال، مشيرة كذلك إلي الدور  الذي سيلعبه صندوق "قادرون باختلاف" والعمل على زيادة توسعة رقعة ممارسة الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها كانت على تواصل دائم مع المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، وأعضاء البعثة، وذلك للاطمئنان على أفراد البعثة خلال البطولة، وتوفير كافة سبل الراحة لهم من أجل التركيز في المنافسات وتحقيق الميداليات ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وهنأت الدكتورة مايا مرسي أسر الأبطال على الإنجاز الذي حققه الأبناء في المنافسات، حيث يعدون العامل الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز الذي أسعد الشعب المصري.

ومن جانبه أبدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكامل الرؤية بهدف خدمة أبنائنا من ذوي الإعاقة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بحجم الإنجاز الذي حققه الأبناء في تلك البطولة، مؤكدا أننا نشعر جميعا بالفخر  بما حققه الأبناء خلال تلك المنافسات.

الجدير بالذكر  أن الأبطال نجحوا في تحقيق ٨ ميداليات متنوعة ٣ ذهبيات وفضيتان و٣ برونزيات.

واستطاع الفارس أحمد سعفان تحقيق المركز الأول في مسابقة الترويض، والمركز الخامس بمسابقة الركوب الإنجليزي، والمركز الخامس بمسابقة الممرات المتعرجة، ونجح الفارس رافائيل كريم في تحقيق المركز الثالث بمسابقة الترويض، والمركز الرابع  في مسابقة الركوب الإنجليزي، والمركز الثاني بمسابقة الممرات المتعرجة.

أما الفارسة آلاء عبد العزيز فحققت المركز الأول في مسابقة الترويض، والمركز الثالث بمسابقة الركوب الإنجليزي، والمركز الثالث بمسابقة الممرات المتعرجة، وحققت الفارسة آية شلتوت
المركز الثاني بمسابقة الترويض، والمركز الأول بمسابقة الركوب الإنجليزي، والمركز الرابع في مسابقة الممرات المتعرجة

وشهد التكريم حضور المهندس هاني محمود رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص، والدكتورة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، ودكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص ورئيس البعثة، ودكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم والمعارض، والجهاز الفني واللاعبين وأسرهم.

