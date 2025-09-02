غرفة الجيزة: ننسق مع الحكومة لتذليل العقبات أمام التوسعات الصناعية الصينية في مصر

ترأس المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من كبار المستثمرين الصينيين، وذلك في إطار جهود الغرفة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والتجاري بين مصر والصين.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان فرص ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، تضمنت مشروعات لإنشاء مصانع متخصصة في إنتاج الأرضيات الخشبية والأثاث، فضلًا عن التوسع في صناعة السيارات الكهربائية، ويأتي ذلك استنادًا إلى ما يتمتع به السوق المحلي من فرص واعدة، وما توفره الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من دول العالم، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

مزايا تنافسية

وأكد المستثمرون الصينيون حرصهم على الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها مصر، وفي مقدمتها الحوافز الجمركية ، وتكلفة الطاقة المناسبة، وتوافر العمالة المدربة بأسعار تنافسية، فضلًا عن سهولة الشحن والنفاذ إلى الأسواق الدولية، ولاسيما السوق الأمريكي من خلال مصر.

من جانبه، شدد المهندس أسامة الشاهد على أن غرفة الجيزة التجارية ستقوم بدورها الكامل في التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، وضمان تسريع خطوات التنفيذ، بما يحقق مردودًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن غرفة الجيزة التجارية لا تقتصر أدوارها على التنسيق مع المستثمرين فحسب، بل تقوم بتوفير الدراسات الاقتصادية، وإتاحة قواعد بيانات دقيقة حول الفرص الاستثمارية، وتنظيم اللقاءات الثنائية بين الشركات المحلية والأجنبية، بما يضمن تحويل النوايا الاستثمارية إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.



كما أشاد الشاهد بالدور الكبير الذي يقوم به الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في دعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، وتوفير مناخ استثماري محفز يعزز ثقة المستثمرين الدوليين، معرباً كذلك عن تقديره لانفتاح الشركات الصينية على ضخ استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الخبرات داخل مصر.