دنيا سمير غانم تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها صورا من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و ظهرت دنيا سمير غانم بأطلالة جذابة لافته علي الشاطئ مرتدية فستان طويل باللون الاحمر،مما حازت الصورة علي أعجاب متابعيها.

يذكر ان تمكن فيلم" روكي الغلابة"بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، من التواجد ضمن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات لهذا الأسبوع، فى المملكة العربية السعودية.

وحقق فيلم “روكي الغلابة” ما يقرب من مليون 700 ألف ريال، وهو ما يقرب من 22 مليون جنيه مصري.



“روكي الغلابة” بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.

تدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة، وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.