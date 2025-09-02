الأهلي يعلن خلال ساعات الجهاز الفني المؤقت لفريق الكرة

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إجتماعاً مع لجنة التخطيط غدا في حضور محمد يوسف المدير الرياضي وعماد النحاس المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، ومن المقرر ان تعتمد لجنة التخطيط تشكيل الجهاز الفني المؤقت للفريق الأول للكرة والذي سيقدمه النحاس لقيادة الفترة الحالية لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد.

وكلف محمود الخطيب رئيس النادي ، عماد النحاس بتشكيل جهاز فني مؤقت يقود الفريق الأحمر في الفترة المؤقته الحالية بعد الإعلان عن رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني بسبب تراجع النتائج وأخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين مساء السبت في الجولة الخامسة من المسابقة.