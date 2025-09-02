شوبير: الأهلي يبحث عن مدرب أجنبي باسم كبير وراتب ضخم

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" عن ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بعد رحيل البرتغالي خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال شوبير:"الأهلي يبحث عن مدير فني أجنبي بسعر مالي كبير، لأن تجربة المدرب المحلي لم تحقق النجاح المطلوب. النادي يسعى للتعاقد مع اسم كبير قادر على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة".



وأضاف:"أتمنى أن ينجح الأهلي في اختيار المدرب المناسب في الوقت المناسب، خاصة أن الفترة المقبلة شديدة الأهمية على المستويين المحلي والقاري".