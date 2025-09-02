أول رد فعل من جون إدوارد.. هل يتم إقالة مدرب الزمالك بعد هزيمة وادي دجلة؟

تصاعدت حالة من الغضب والاستياء داخل أروقة نادي الزمالك، عقب الهزيمة المؤلمة التي تعرض لها الفريق أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري.

تجمد رصيد الزمالك عند 10 نقاط في المركز الثاني، ليُهدر الفريق فرصة اعتلاء القمة التي يحتلها المصري البورسعيدي برصيد 11 نقطة.

مباراة الزمالك ووادي دجلة

خسر نادي الزمالك، أمام نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

أحرز ناصر ماهر هدف الزمالك في الدقيقة العاشرة، وعدل أحمد فاروق النتيجة لصالح وادي دجلة في الدقيقة الـ 60.

وأضاف محمود دياسطي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 66، وتحصل محمود حمدي الونش على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 72.

كما تحصل أيضًا اللاعب إبراهيم البهنسي على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 84.

بتلك النتيجة تجمد رصيد نادي الزمالك عند 10 نقاط، في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 5 مباريات.

بينما قفز نادي وادي دجلة إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، من 5 مباريات أيضًا.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

مباراة الزمالك القادمة ستكون أمام فريق المصري البورسعيدي في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي القادمة يوم السبت، الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب «الجيش» ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، مباراة الزمالك ضد المصري ضمن منافسات الجولة السادسة، من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

هل يرحل يانيك فيريرا؟

الحسرة داخل جماهير الزمالك لم تكن بسبب الخسارة فحسب، بل كانت نتيجة الأداء السيئ للفريق في الملعب، مصحوبًا بالإدارة الفنية التي يسير بها المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، حيث كانت هناك توقعات كبيرة من المدرب، ولكن الأداء العام للفريق لم يرقى إلى مستوى هذه التوقعات، مما زاد من حالة الإحباط بين المشجعين.

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، طلب من جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، عقد اجتماع عاجل مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لمناقشة أسباب الهزيمة والأداء المتراجع الذي يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد جون إدوارد اجتماعه مع فيريرا خلال الساعات القادمة، في محاولة لفهم الأخطاء الأساسية التي أدت إلى فقدان الصدارة. وبالرغم من حالة الغضب السائدة، أوضحت مصادر بالنادي أنه لا توجد حتى الآن نية لإقالة المدرب، إلا أن الاجتماع المرتقب سوف يحمل رسائل واضحة بضرورة تصحيح المسار سريعًا قبل أن تتفاقم الأزمة.