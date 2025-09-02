قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل و السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أول رد فعل من جون إدوارد.. هل يتم إقالة مدرب الزمالك بعد هزيمة وادي دجلة؟

جون إدوارد وفيريرا
جون إدوارد وفيريرا
أحمد أيمن

تصاعدت حالة من الغضب والاستياء داخل أروقة نادي الزمالك، عقب الهزيمة المؤلمة التي تعرض لها الفريق أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري. 

تجمد رصيد الزمالك عند 10 نقاط في المركز الثاني، ليُهدر الفريق فرصة اعتلاء القمة التي يحتلها المصري البورسعيدي برصيد 11 نقطة.

مباراة الزمالك ووادي دجلة

خسر نادي الزمالك، أمام نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

أحرز ناصر ماهر هدف الزمالك في الدقيقة العاشرة، وعدل أحمد فاروق النتيجة لصالح وادي دجلة في الدقيقة الـ 60.

وأضاف محمود دياسطي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 66، وتحصل محمود حمدي الونش على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 72.

كما تحصل أيضًا اللاعب إبراهيم البهنسي على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 84.

بتلك النتيجة تجمد رصيد نادي الزمالك عند 10 نقاط، في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 5 مباريات.

بينما قفز نادي وادي دجلة إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، من 5 مباريات أيضًا.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

مباراة الزمالك القادمة ستكون أمام فريق المصري البورسعيدي في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي القادمة يوم السبت، الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب «الجيش» ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، مباراة الزمالك ضد المصري ضمن منافسات الجولة السادسة، من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

هل يرحل يانيك فيريرا؟

الحسرة داخل جماهير الزمالك لم تكن بسبب الخسارة فحسب، بل كانت نتيجة الأداء السيئ للفريق في الملعب، مصحوبًا بالإدارة الفنية التي يسير بها المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، حيث كانت هناك توقعات كبيرة من المدرب، ولكن الأداء العام للفريق لم يرقى إلى مستوى هذه التوقعات، مما زاد من حالة الإحباط بين المشجعين.

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، طلب من جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، عقد اجتماع عاجل مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لمناقشة أسباب الهزيمة والأداء المتراجع الذي يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد جون إدوارد اجتماعه مع فيريرا خلال الساعات القادمة، في محاولة لفهم الأخطاء الأساسية التي أدت إلى فقدان الصدارة. وبالرغم من حالة الغضب السائدة، أوضحت مصادر بالنادي أنه لا توجد حتى الآن نية لإقالة المدرب، إلا أن الاجتماع المرتقب سوف يحمل رسائل واضحة بضرورة تصحيح المسار سريعًا قبل أن تتفاقم الأزمة.

الزمالك أخبار الزمالك جون إدوارد فيريرا مدرب الزمالك مباراة الزمالك ووادي دجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

الأمراض الجلدية

زيت غير متوقع يعالج كل مشاكل البشرة.. تعرف عليه

السهر

3 مخاطر غير متوقعة لـ السهر على الصحة

لانشون

قبل المدارس.. طريقة تحضير لانشون فراخ

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد