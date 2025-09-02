لاعب الزمالك يرفض تجديد عقده ويتمسك بالاحتراف.. مصدر يكشف

يكثف مسؤولو الزمالك مفاوضاته لـ تجديد محمد السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، مفضلًا خوض تجربة الاحتراف الخارجي، لتحقيق حلمه باللعب في أوروبا، رغم المحاولات المستمرة من إدارة النادي، لإقناعه بالبقاء.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لـ "صدي البلد"، أن إدارة القلعة البيضاء بدأت في التفاوض مجددًا خلال الساعات الماضية، مع محمد السيد، وقدمت له عرضًا ماليًا جديدًا، إلا أن اللاعب أبدى تمسكه الكامل بخوض تجربة احترافية خارجية، رافضًا فكرة الاستمرار داخل الدوري المصري.

أوضح المصدر أن محمد السيد رفع عرضه لتجديد عقد محمد السيد من مليوني جنيه في الموسم مع زيادة 500 ألف جنيه سنويًا، إلى 3 ملايين جنيه في الموسم مع زيادة سنوية قدرها مليون جنيه، في محاولة لإقناعه بالعدول عن قراره، إلا أن اللاعب لم يبد أي مرونة تجاه العرض.

وأشار إلى أن اللاعب تلقى بالفعل بعض الاتصالات غير مباشرة من وسطاء مقربين من النادي الأهلي، الذين تحدثوا مع والده حول إمكانية انتقاله إلى القلعة الحمراء، إلا أن محمد السيد أكد لإدارة الزمالك أن رغبته في الاحتراف لا تهدف للانتقال إلى الأهلي، مشددًا على احترامه وانتمائه للنادي الذي نشأ بين جدرانه.