أسامة عرابي: الضغط الجماهيري السبب الرئيسي وراء رحيل ريبيرو عن الأهلي

أكد أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق أن ضغط جماهير القلعة الحمراء كان أحد الأسباب الرئيسية في رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب المارد الأحمر عقب الخسارة أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من ببطولة الدوري الممتاز.



وقال أسامة عرابي نجم الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :

من الغريب أن تتعامل إدارة النادي الأهلي بهذا الشكل مع المدير الفني خوسيه ريبيرو عقب خسارة مباراة بيراميدز لأن النادي الأهلي لا يتعامل مع أي مدير فني بالقطعة طوال تاريخه ".

وأضاف عرابي: " من وجهة نظري أن الضغط الجماهيري وراء رحيل ريبيرو عن الأهلي وهو لم يحصل على فرصته الكاملة وهذا ليس دفاعاً عنه ولكنها سياسة إدارة النادي الأهلي منذ سنوات عديدة ".