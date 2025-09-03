تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أ ش أ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن وأنه تم تداول 19000 طن بضائع و1194 شاحنة و262 سيارة.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن حركة الواردات شملت (6000) طن بضائع و(711) شاحنة و(212) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (13000) طن بضائع و(483) شاحنة و(50) سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة ALcudia Express بينما غادرت السفينتان Belagos Express ، و Poseidon Express .

وشهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(270) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة والحسين.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2026 راكبا بموانيها.