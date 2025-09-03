كانت بتخرج من ورايا .. اعترافات الأم والخال في إنهاء حياة فتاة الصف

تجري النيابة العامة التحقيقات مع المتهمة بقتل ابنتها بالاشتراك مع شقيقها، بزعم تأديبها والشك في سلوكها بمدينة الصف، وكشفت التحقيقات أن الأم استعانت بشقيقها بدعوى تأديب ابنتها، فاعتديا عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديهما.

وطلبت النيابة تحريات عن الواقعة كما أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وطلبت تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة كما صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

أقرت المتهمة بقتل ابنتها بمساعدة شقيقها في الصف باعترافاتها أثناء التحقيق معها أمام قوات المباحث، أنها تعدت عليها بالضرب المبرح بمساعدة شقيقها، وأضافت المتهمة: "كنت بأدبها مش قصدي أموتها كانت بتخرج من ورايا"، وانها نشبت بينها وبين ابنتها مشاجرة واستعانت بشقيقها لتأديبها وتعديا عليها بالضرب المبرح حتي سقطت مغشيا عليها، ولكن فوجئت انها فارقت الحياة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثمان فتاة داخل شقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثمان لفتاة تدعى "داليا" 18 سنة، مصابة بكدمات متفرقة.

وكشفت التحريات أن والدتها 50 سنة، استعانت بشقيقها 30 سنة، بائع، لتأديبها، فانهالا عليها ضربا حتى فارقت الحياة.

وتم ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.