استجابة لـ صدي البلد.. القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكاوى أهالي الخصوص

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان " كارثة بالخصوص.. تلوث مياه الشرب وحرق للقمامة وكلاب ضالة.. والأهالي: عيالنا جالهم أمراض.. شاهد" .

وأكدت الشركة بانه فور تلقي الشكوي وجه المهندس ممدوح رسلان ببحث الشكوي وعلى الفور أرسل المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، فريق من المعمل وقام برفع عدة عينات من المناطق المذكورة وجاءت جميعها مطابقة للموصفات.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة للمواطنين حرصا منا على التواصل مع القارئ، وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل.

ويعمل صدي البلد ، دائما على خدمة المواطن أولا ، من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية، بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية، والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

https://youtube.com/shorts/5DL4Fw57FBE