الرئيس السيسي في ذكرى 1500 عام على مولد النبي: نحيي الأخلاق ونواجه التطرف بكل حزم

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة هامة خلال احتفال مصر بمرور 1500 عام على مولد النبي محمد ﷺ، مؤكدًا أن المناسبة تمثل لحظة فارقة لإحياء منظومة الأخلاق والتصدي للفكر المتطرف.



وأشار إلى أهمية تحفيز المؤسسات كافة للعمل بمنهج القيم المحمدية في التعليم والإعلام والدين.

إشادة ببطولة سائق أنقذ حياة الآخرين فاستُشهد فداءً لهم

وتخللت الفعاليات عروض دينية وتكريمًا لعلماء الأزهر، كما شهد الحضور تكريم الشهيد خالد عبد العال الذي قدم روحه إنقاذًا للمواطنين في حادث مأساوي.

واختتم الرئيس كلمته برسالة طمأنة للمصريين قائلًا: “مصر ستبقى بإذن الله أرض الأمان والسلام”.