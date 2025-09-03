شوبير: وليد صلاح الدين لن يظهر على الشاشات مرة أخرى

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن وليد صلاح الدين، بعد تولي منصب مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي، لن يظهر على الشاشات الإعلامية خلال الفترة المقبلة بعد تعيينه رسميًا في المنصب.

وأضاف شوبير عبر إذاعة «أون سبورت»: «وليد صلاح الدين لن يطل في الإعلام.. انتهى الموضوع».

وتابع : «خالد بيبو واجه ضغوطًا كبيرة خلال فترة عمله كمدير للكرة، رغم تحقيقه معظم البطولات، وكان يتعرض لهجوم شديد».

كما أكد على مكانة عبدالحفيظ لدى الجماهير: «عبدالحفيظ محبوب من كل الأهلاوية وحقق نجاحات كبيرة، لكن النادي اتخذ قراره بتعيين وليد صلاح الدين، ويجب دعمه لتحقيق النجاحات».

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الثلاثاء رسميًا تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة بالفريق الأول.