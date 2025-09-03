ريال مايوركا يعلن إيقاف داني روديجيز وتجريده من شارة القيادة

أعلن نادي ريال مايوركا الإسباني، عن قرارات صارمة، ضد داني رودريجيز، قائد الفريق.

وأوضح النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الإلكتروني أنه قرر إيقاف داني رودريجيز عن المشاركة مع الفريق وتجميد راتبه، إلى جانب تجريده من شارة القيادة.

بدأت مشاكل داني رودريغيز بعد خسارة مايوركا أمام ريال مدريد بهدفين مقابل، السبت الماضي في مسابقة الدوري الإسباني، حيث نشر قائد الفريق الذي لم يلعب دقيقة واحدة ضد الريال، عدة صور ومقاطع فيديو على إنستجرام لعائلته في المدرجات، مصحوبة برسالة تحدث فيها عن انعدام "الجدارة" و"احترام العمل "، معربًا عن أسفه لسفر أبنائه على أمل رؤيته يلعب.

ويحتل ريال مايوركا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني بنقطة واحدة.