في عمر الـ31 عاما.. صامويل أومتيتي يدرس اعتزال كرة القدم

يدرس المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، إنهاء مسيرته الكروية، بعد انتهاء عقده مع نادي ليل، وعدم إيجاد نادٍ مناسب له.

وذكرت صحيفة “ليكيب”، أن أومتيتي المتوج مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018، منح نفسه مهلة حتى 10 سبتمبر الجاري، لإيجاد نادٍ.

وفي حال انتهاء المُهلة المحددة، سيعتزل اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 31 عاماً كرة القدم، رغم تعافيه مؤخرًا من إصابة في الركبة.

يذكر أن أبرز فترة في مسيرة أومتيتي الكروية كانت مع نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة من 2016 حتى 2023، لكن الإصابات حرمته من الاعتزال في البلوجرانا.