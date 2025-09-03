رسامة 3 رهبان جدد في الاحتفال بعيد شهداء الفيوم بدير رئيس الملائكة غبريال

شهد دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم، الاحتفال بعيد شهداء الفيوم، حيث صلى صاحبا النيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، والأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، صلاة عشية العيد، وشاركهما الآباء مجمع رهبان الدير، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وسط حضور شعبي كثيف، كما وضع نيافتهما الحنوط والأطياب على المقصورات التي تحوي أجساد الشهداء.

رهبان جدد

وصلي صاحبا النيافة قداس العيد بالدير ذاته، وقبل بداية صلواته، صلى نيافتهما صلوات طقس رهبنة ثلاثة رهبان جدد بالدير ذاته، وذلك بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، والرهبان الجدد هم:

• الراهب مكاريوس النقلوني.

• الراهب أنجيلوس النقلوني.

• الراهب بافلي النقلوني.

كما تم قبول ثلاثة آخرين من طالبي الرهبنة بالدير ذاته، وذلك لبدء فترة الاختبار الرهباني المقررة.

ومن الجدير بالذكر أنه عُثِر على أجساد شهداء الفيوم في الجزء القبلي من دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون يوم ٢٨ يوليو ١٩٩١، وذلك في أثناء قيام بعض العمال بأعمال الحفر بالدير، حيث كانت الملابس التي تغطي هذه الأجساد مغطاة بالصلبان، كما وجد معهم الزي الرهباني وبالتحديد المنطقة الجلد التي يستخدمها الراهب، وكانت مقسمة إلى قطع نتيجة العوامل الزمنية التي أثرت فيها. كما تم العثور يوم ٢٥ أغسطس من العام نفسه على صناديق قديمة من شرائح النخيل وجد في أحدها جسدان أحدهما رأسه بها تشوهات ومتفحم وبيده حلقات حديد والآخر بدون رأس، كما يوجد ضمن الشهداء طفل صغير عثر عليه كذلك يوم ١ سبتمبر في ذات العام، وعليه قررت الايبارشية جعل ذلك اليوم عيدًا لهم.