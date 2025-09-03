قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
المشجعون الأوروبيون ينتقدون خطط لعب مباريات الدوري في الخارج

أعربت مجموعات المشجعين من جميع أنحاء أوروبا عن معارضتها لمحاولات الدوريات الأوروبية لتنظيم مباريات محلية خارج البلاد، قائلة، اليوم الأربعاء، إن الفكرة تقوض قواعد المسابقة لتحقيق مكاسب مالية قصيرة الأجل.

يخطط الدوري الإيطالي لتنظيم مباراة بين ميلان وكومو في بيرث بأستراليا في فبراير المقبل، بينما يأمل الدوري الإسباني في نقل مباراة فياريال ضد برشلونة إلى ميامي في ديسمبر.

البيان اللاذع الذي أصدرته رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا (FSE) شارك في التوقيع عليه المئات من أندية المشجعين في جميع أنحاء أوروبا.

وأضافت: ”إن الجهود الأخيرة لتعطيل طبيعة كرة القدم الأوروبية مع محاولة الدوري الإسباني والدوري الإيطالي نقل المباريات إلى الولايات المتحدة وأستراليا هي هجوم مباشر على جوهر كرة القدم“.

وواصلت: "تستند كرة القدم على مجموعة من القواعد والمبادئ، وقواعد الدوريات المحلية بسيطة: تلعب الأندية نفسها داخل وخارج أرضها والفريق الأفضل يفوز بالدوري. نقل المباريات إلى أرض أجنبية يقوض هذه الركيزة الحيوية للعبة، إن أي انحراف عن القواعد الحالية هو تحريف لكرة القدم لغرض وحيد هو الترفيه وتحقيق مكاسب مالية قصيرة الأجل“.

وقد أعطى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والاتحاد الإسباني لكرة القدم الضوء الأخضر بالفعل لبطولتي الدوري في بلديهما، ولكن لا تزال المباريات المقترحة تتطلب موافقة الاتحادين الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن نقل اللاعبين والموظفين والمشجعين جواً إلى بلد آخر لخوض مباراة ”على أرضه“ أمر ”سخيف وغير مكلف وغير مسؤول بيئياً“، داعياً الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم إلى رفض هذه المقترحات.

في الأسبوع الماضي، قال مفوض الرياضة في الاتحاد الأوروبي جلين ميكاليف إن نقل المباريات إلى الخارج ليس ابتكاراً بل ”خيانة“.

ورد الدوري الإيطالي بالقول إن تصريحات ميكاليف ”مبالغ فيها“، حيث إنهم ينقلون مباراة واحدة فقط من أصل 380 مباراة في الموسم.

كما دافع رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس عن القرار، قائلًا إن المشجعين في جميع أنحاء العالم يستحقون أيضًا مشاهدة مباريات فرقهم على الهواء مباشرة.

