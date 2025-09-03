كوندي يحذر من ازدحام جدول المباريات للتأثير على النظام البيئي

دعا مدافع منتخب فرنسا جول كوندي إلى إعادة تقييم جدول مباريات كرة القدم المزدحم بشكل متزايد، محذراً من أن جدول المباريات المزدحم لا يؤثر على اللاعبين فحسب، بل على النظام البيئي الأوسع حول اللعبة.

وفي حديثه قبل افتتاح مباريات فرنسا في تصفيات كأس العالم 2026 ضد أوكرانيا وأيسلندا، قال كوندي إن الوتيرة السريعة للمباريات تؤثر سلبًا على اللاعبين.

وقال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء ”الأمر لا يتعلق فقط باللاعبين، هناك عائلات. أفكر أيضًا في جميع الأشخاص الذين يعملون حول كرة القدم والذين يكونون أحيانًا ضحايا هذه الوتيرة التي لا هوادة فيها".

ستواجه فرنسا أوكرانيا في فروتسواف ببولندا يوم الجمعة وأيسلندا في باريس يوم الثلاثاء المقبل.

لم يشارك كوندي، الذي يلعب في صفوف برشلونة، في بطولة كأس العالم الموسعة للأندية هذا العام، والتي امتدت من 14 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة، لكن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا ألمح إلى تأثير البطولة على الموسم المزدحم بالفعل.

وانسحب ريان شيركي لاعب مانشستر سيتي وويليام ساليبا لاعب أرسنال من المشاركة في البطولة بسبب الإصابة، بينما غاب عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان عن تدريبات يوم الثلاثاء بسبب إصابة في الفخذ.

لعب باريس سان جيرمان، الذي وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، 65 مباراة في موسم 2024-25.

وقال: ”إنه نظام بيئي كامل“.

وأضاف: "في بعض الأحيان في الحياة، عندما نبالغ في الأشياء، نتوقف عن تقديرها. عندما نرى الكثير من الأشياء، لا نعطيها نفس الأهمية. وهذا ما يحدث مع كرة القدم - إنه الاستهلاك المفرط".

أضافت النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقًا 63 مباراة إلى جدول المباريات الصيفية، مما أثار انتقادات من اللاعبين والأندية بسبب مخاطر الإرهاق والإصابات.

وحث كوندي الهيئات الإدارية لكرة القدم على التفكير في استدامة النموذج الحالي على المدى الطويل.

واختتم: “هذه أمور نحتاج إلى وضعها في منظورها الصحيح، وأعتقد أنها بحاجة إلى التغيير".