قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوندي يحذر من ازدحام جدول المباريات للتأثير على النظام البيئي

كوندي
كوندي
القسم الرياضي

دعا مدافع منتخب فرنسا جول كوندي إلى إعادة تقييم جدول مباريات كرة القدم المزدحم بشكل متزايد، محذراً من أن جدول المباريات المزدحم لا يؤثر على اللاعبين فحسب، بل على النظام البيئي الأوسع حول اللعبة.

وفي حديثه قبل افتتاح مباريات فرنسا في تصفيات كأس العالم 2026 ضد أوكرانيا وأيسلندا، قال كوندي إن الوتيرة السريعة للمباريات تؤثر سلبًا على اللاعبين.

وقال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء ”الأمر لا يتعلق فقط باللاعبين، هناك عائلات. أفكر أيضًا في جميع الأشخاص الذين يعملون حول كرة القدم والذين يكونون أحيانًا ضحايا هذه الوتيرة التي لا هوادة فيها".

ستواجه فرنسا أوكرانيا في فروتسواف ببولندا يوم الجمعة وأيسلندا في باريس يوم الثلاثاء المقبل.

لم يشارك كوندي، الذي يلعب في صفوف برشلونة، في بطولة كأس العالم الموسعة للأندية هذا العام، والتي امتدت من 14 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة، لكن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا ألمح إلى تأثير البطولة على الموسم المزدحم بالفعل.

وانسحب ريان شيركي لاعب مانشستر سيتي وويليام ساليبا لاعب أرسنال من المشاركة في البطولة بسبب الإصابة، بينما غاب عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان عن تدريبات يوم الثلاثاء بسبب إصابة في الفخذ.

لعب باريس سان جيرمان، الذي وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، 65 مباراة في موسم 2024-25.

وقال: ”إنه نظام بيئي كامل“.

وأضاف: "في بعض الأحيان في الحياة، عندما نبالغ في الأشياء، نتوقف عن تقديرها. عندما نرى الكثير من الأشياء، لا نعطيها نفس الأهمية. وهذا ما يحدث مع كرة القدم - إنه الاستهلاك المفرط".

أضافت النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقًا 63 مباراة إلى جدول المباريات الصيفية، مما أثار انتقادات من اللاعبين والأندية بسبب مخاطر الإرهاق والإصابات.

وحث كوندي الهيئات الإدارية لكرة القدم على التفكير في استدامة النموذج الحالي على المدى الطويل.

واختتم: “هذه أمور نحتاج إلى وضعها في منظورها الصحيح، وأعتقد أنها بحاجة إلى التغيير".

جول كوندي فرنسا منتخب فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

جانب من الحملة المكبرة

حملة مكبرة بمدينة الشروق لضبط الشارع وتحسين المظهر الحضاري

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد