حركة فتح: تصريحات سموترتيش تصعيد خطير يستدعي موقفا دوليا حازما

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، التي تضمنت دعوات لإبادة الضفة الغربية؛ تُشكل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تكريس الحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 23 شهرًا.

موقفًا دوليًا حازمًا

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التصريحات تستدعي موقفًا دوليًا حازمًا يدين ويشجب هذه الخطابات العنصرية والمتطرفة، مع ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها نتنياهو والمتحالف مع هؤلاء المتطرفين، للحد من خطر تعريض الشعب الفلسطيني لحياة تهدد وجوده.

وأشار إلى أن هذه التصريحات جاءت في توقيت يعكس شعور الحكومة الإسرائيلية بالعزلة الدولية، وذلك في ظل النجاحات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها الرئيس محمود عباس، وجهود الدول العربية الشقيقة، مثل مصر والأردن والسعودية، في دعم القضية الفلسطينية.

قمة حل الدولتين

وَلَفَتَ “النمورة” إلى أن قمة حل الدولتين، التي عُقدت في نيويورك، حققت إجماعًا دوليًا واسعًا على دعم إقامة الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان والحرب على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن تصريحات سموتريتش تأتي كجزء من محاولة لإفشال هذه الجهود وعرقلة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وأكد الدكتور ماهر النمورة أن حركة فتح وشعب فلسطين لن يتوقفا عن النضال والكفاح ضد الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، من أجل منع تنفيذ المخططات الاستيطانية العدوانية.

وأشار إلى استمرار الاجتياحات والاعتداءات في الضفة الغربية، بما فيها هدم مئذنة مسجد في قرية الهجري ببلدة دورا، وعمليات السيطرة على منازل في الخليل، واعتداءات متواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وحذر من خطورة نقل حالة العدوان من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، مطالبًا المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتضامن والدعم الفاعل.