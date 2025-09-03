بحضور البابا.. احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة العباقرة لخدمة ثانوي بالإسكندرية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني ظهر اليوم بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة العباقرة لموسمي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ والتي تنظمها الأمانة العامة لخدمة ثانوي بالإسكندرية بحضور صاحبي النيافة الأبوين الأسقفين اللذين يخدمان في الإسكندرية الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

عرض أولا القس چيروم القمص بموا مسؤول الأمانة العامة لخدمة ثانوي بالإسكندرية لتاريخ تأسيس خدمة الأمانة وشرح أبانوب نبيل الخادم بالأمانة فكرة مسابقة العباقرة وتطورها والتي تهدف إلى جذب أكبر عدد من شباب ثانوي للاستفادة من الخدمة.

التمسك بالكنيسة

وبعدها شاهد قداسة البابا الامتحان النهائي بين فريقي الأنبا تكلا والأنبا موسى في مسابقة "عباقرة غرب" وفي ختام اللقاء أثنى قداسته على المجهود الرائع والواضح في تطوير خدمة ثانوي بالإسكندرية مشددًا على أهمية مرحلة ثانوي في حياة الإنسان وطلب من شباب وشابات ثانوي الاهتمام بشخصياتهم وتطويرها ووجه لهم بعض النصائح، منها:

- تمسك بالكتاب المقدس واجعله ركن أساسي في الحياة.

- تمسك بالكنيسة الحضن الآمن والأجمل.

- تمسك ببيتك وأسرتك "أكرم أباك وأمك".

وقدم قداسة البابا الشكر في نهاية كلمته لكل خدام الأمانة العامة ولمن قدموا فقرات الاحتفالية، ثم كرّم الفائزين في مسابقة العباقرة للموسمين الأول والثاني ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥.