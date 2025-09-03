قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور البابا.. احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة العباقرة لخدمة ثانوي بالإسكندرية

احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة العباقرة
احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة العباقرة
ميرنا رزق

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني ظهر اليوم بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة العباقرة لموسمي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ والتي تنظمها الأمانة العامة لخدمة ثانوي بالإسكندرية بحضور صاحبي النيافة الأبوين الأسقفين اللذين يخدمان في الإسكندرية الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

عرض أولا القس چيروم القمص بموا مسؤول الأمانة العامة لخدمة ثانوي بالإسكندرية لتاريخ تأسيس خدمة الأمانة وشرح أبانوب نبيل الخادم بالأمانة فكرة مسابقة العباقرة وتطورها والتي تهدف إلى جذب أكبر عدد من شباب ثانوي للاستفادة من الخدمة.

التمسك بالكنيسة 

 وبعدها شاهد قداسة البابا الامتحان النهائي بين فريقي الأنبا تكلا والأنبا موسى في مسابقة "عباقرة غرب" وفي ختام اللقاء أثنى قداسته على المجهود الرائع والواضح في تطوير خدمة ثانوي بالإسكندرية مشددًا على أهمية مرحلة ثانوي في حياة الإنسان وطلب من شباب وشابات ثانوي الاهتمام بشخصياتهم وتطويرها ووجه لهم بعض النصائح، منها:
- تمسك بالكتاب المقدس واجعله ركن أساسي في الحياة.

- تمسك بالكنيسة الحضن الآمن والأجمل.

- تمسك ببيتك وأسرتك "أكرم أباك وأمك".

وقدم قداسة البابا الشكر في نهاية كلمته لكل خدام الأمانة العامة ولمن قدموا فقرات الاحتفالية، ثم كرّم الفائزين في مسابقة العباقرة للموسمين الأول والثاني ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني مسابقة العباقرة الأنبا باڤلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

منتخب مصر للسباحة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

كأس مصر

اتحاد الكرة يمدد مهلة سداد اشتراكات كأس مصر ويحدد آلية تحمل تكاليف الحكام

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد