الأوقاف: احتفال المولد النبوي هذا العام يعكس أمن مصر وسط أزمات العالم

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن احتفالات المولد النبوي الشريف هذا العام جاءت في ظروف عالمية صعبة، حيث تشتعل الحروب والأزمات في مناطق عدة، ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الشعوب.

وأضاف «رسلان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، أن هذه التحديات لم تمنع المصريين من الحفاظ على تقاليدهم السنوية في الاحتفال بالمولد النبوي، لافتًا إلى أن استمرار إحياء هذه المناسبة في أجواء مستقرة يعكس ما تنعم به مصر من أمن واستقرار رغم الاضطرابات الإقليمية.

وأشار إلى أن الاحتفالية هذا العام تميزت بطابع مختلف عن الشكل التقليدي المعتاد، حيث لم تقتصر على الكلمات الرسمية، بل جسدت مشاعر المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو مذهبية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن مصر، بفضل الأزهر الشريف كأعرق مؤسسة دينية في العالم الإسلامي، تواصل قيادة الخطاب الديني الوسطي وتجديد أدواته، مشددًا على أن هذه الريادة ستظل علامة بارزة في مسيرة الأمة الإسلامية.