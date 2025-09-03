قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

879 مدرسة.. مطروح تستعد للعام الدراسي الجديد خلال المجلس التنفيذي

اجتماع مجلس تنفيذى مطروح
اجتماع مجلس تنفيذى مطروح
ايمن محمود

عقد اجتماع المجلس التنفيذى مطروح  برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ بمطروح والمستشار العسكرى ووكلاء الوزارات رؤساء المدن والمديريات والشركات والقطاعات التنفيذية ومديري الإدارات بالمحافظة وطلائع الشباب ومحاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب والرياضة.

حيث تستعد ٨٧٩ مدرسة لاستقبال عدد ١٨٨٦٠٢طالب وطالبة خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

كما تم من خلال فرع هيئة الأبنية التعليمية الانتهاء من إنشاء  ١٩ مدرسة جديدة بمدن المحافظة سيتم دخولها الخدمة العام الدراسي الجديد بعدد ٢٩٧ فصلا جديدا بتكلفة ٣٥١ مليون جنيه ، تم استلام وتجهيز ١٥ مدرسة منها ، وجارى الانتهاء من تجهيز ٤ مدارس أخرى جديدة.

كذلك عمل صيانه شاملة لعدد١٦ مدرسة وصيانة عاجلة لعدد ١٦ مدرسة أخرى بإجمالي تكلفة ٥٥ مليون جنيه.

كما تم مناقشة خطة نقل وتوزيع المدرسين وسد العجز في عدد من الإدارات التعليمية ،حيث سيتم الدفع بعدد ١٨٩ معلما جديدا مع بداية العام الدراسي من خلال مسابقة وزارة التربية والتعليم وتوزيعهم على الإدارات التعليمية.

كما تم التأكيد على عقد اجتماع لجميع الإدارات التعليمية ومجلس الأمناء لمناقشة كافة المقترحات والتوصيات لإزالة أى عقبات في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم وتوفير التعليم لأبناء المحافظة بجميع المناطق.

كما تم خلال المجلس التنفيذي التأكيد على ضرورة مراجعة كافة الاستعدادات بالمدارس من سلامة تركيب البوابات الحديدية مع مرور لجنة من مديرية التربية والتعليم على جميع المدارس للمراجعة وللاطمئنان حرصاً على سلامة الطلاب ،وكذلك مراجعة أعمال صيانة المقاعد والتخت و الدهانات والتشجير وتجهيزات ونظافة دورات المياه بالمدارس ، وحظر جمع أى مبالغ مالية غير قانونية ، بالإضافة إلى مراجعة اعلام الجمهورية فوق المدارس والاهتمام بطابور الإذاعة وتحية العلم.

كما اطمأن محافظ مطروح على وصول الكتب الدراسية الإدارات التعليمية.

حيث وصل نسبة ٩٠ % من الكتب وجارى استلام الباقي عدا المناهج التى تم تغييرها.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة تسليم الكتب وعدم ربطها بالمصروفات.

كذلك التشديد على تهيئة المناخ المناسب للطلاب والتنسيق بين مراكز المدن وقسم شرطة المرافق لإزالة أى الشغالات أو أكشاك والباعة الجائلين الموجودة بأسوار وأمام المدارس ،مع وضع خطة تواجد شرطى أمام المدارس اوقات دخول وخروج الطلاب لتأمين سلامة الطلاب خاصة عبور الطريق ولمنع اى تجاوزات.

كما ناقش المجلس استكمال أعمال تجديد عدد من المدارس مع سحب الأعمال من المقاول المتقاعس لعدم الالتزام والجدية وطرحها من جديد لسرعة الانتهاء منها.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العام الدراسي

شذى

