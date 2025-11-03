قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ترفع درجة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار

علا محمد

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، رفع درجة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار، ونشرت الشركة معداتها على المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.

وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من  السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

وأكد المهندس عادل حسن رئيس الشركة، على جاهزية الشركة الكاملة للتعامل مع مياه الأمطار من خلال حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة موسم الأمطار، تشمل :تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.

الشركة الهيئة العامة للأرصاد الجوية لأرصاد الجوية المهندس عادل حسن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى الصرف الصحي

