هشام الزيني: ارتفاع أسعار شحن السيارات الكهربائية بنسبة 74% كبير وغير متوقع

كشف هشام الزيني، رئيس تحرير "الأهرام أوتو"، عن زيادة كبيرة وغير متوقعة في أسعار شحن السيارات الكهربائية وصلت إلى نحو 74%، مؤكدًا أن هذه الزيادة أثارت جدلًا واسعًا بين أصحاب السيارات الكهربائية في السوق المصري.

سوق السيارات الكهربائية

وأوضح هشام الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن سوق السيارات الكهربائية يشهد إقبالًا متزايدًا، حيث دخلت 814 سيارة كهربائية خلال شهر يوليو الماضي فقط، وهو رقم اعتبره كبيرًا ويعكس تنامي الطلب على هذا النوع من المركبات.

وأشار هشام الزيني، إلى أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية المتداولة في مصر بلغ حتى الآن نحو 13,500 سيارة، مع استمرار زيادة الإقبال عليها من جانب الجمهور، ولفت إلى أن هذا التوسع في السوق يفرض ضرورة تطوير خدمات البنية التحتية للشحن الكهربائي، من خلال زيادة عدد المحطات ورفع كفاءتها وقدراتها الفنية، بما يضمن تلبية احتياجات أصحاب السيارات الكهربائية في مختلف المناطق.

وأعرب هشام الزيني، عن أمله في أن يتم التعامل مع مطالب العاملين في قطاع الشواحن الكهربائية بمزيد من التوازن، موضحًا أن رفع أسعار الشحن جاء استجابةً لزيادة الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، إلا أن هذه الزيادة تحتاج إلى مراجعة حتى لا تؤثر سلبًا على انتشارها.