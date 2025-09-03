القومي لذوي الإعاقة: بعض الأفراد استولوا على سيارات ذوي الهمم المعفاة من الجمارك بالتحايل

قالت الدكتور إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنّ المجلس مستقل، يتابع وينسق كيفية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت، في لقاء مع الإعلامية نانسي نور ، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تقديم الخدمات ليست من دور المجلس، لكن دوره يكمن في التوعية والتدريب وإبداء الرأي في التشريعات، كما انه يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في الحوارات المجتمعية للتعامل مع المشكلات التي تطرأ على السطح.

وأشادت بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، قائلة: "هو قانون قوي ومميز جدا، ومن إنجازات الدولة، بجانب قانون إنشاء المجلس في عام 2019، وحاولنا طرح المشكلات من خلال الحوارات المجتمعية في عدد من محافظات الجمهورية، مثل سيارات ذوي الإعاقة، بحيث تكون معفاة من الجمارك والضرائب، وهذا حق لهم نص عليه القانون ولن نتنازل عنه".

وأوضحت: "مؤخرا، حدث بعض الانتهاك لحقوقهم واستغلالهم، وبعض الفاسدين استطاعوا الحصول على هذه الحقوق بغير حق، فقد انتحلوا شخصياتهم، واستولوا على سياراتهم، مقابل حصولهم على بعض المبالغ، وهذا مرفوض تماما، ويعتبر انتهاكا لحقوقهم واستغلالها بالتحايل، فالدولة تتكبد مليارات الجنيهات في استيراد السيارات بالعملة الصعبة، ثم تذهب إلى غير المستحقين، فيؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات كثيرة، ونحن نتصدى لهذا الأمر".

وأردفت: "اليوم الأربعاء، شهد اجتماعا ترأسه وزير الصحة بحضور عدد من الوزراء مثل وزير المالية والقومسيون الطبي؛ لتحديد من له الحق في القيادة ومَن لا يستطيع ذلك، وعندما لا يستطيع ذلك؛ فإن الولي أو الواصي يكون من حقه القيادة، وتمت مناقشة هذه الأمور، وكيفية الإفراج عن سيارات ذوي الهمم؛ بعد التأكد من أحقية الشخص من ذوي الإعاقة في هذه السيارة بكل الوسائل والإجراءات المرورية والإجراءات السليمة المختلفة".