كأس العرب.. منتخب مصر يواصل الاستعداد لمواجهتي تونس
القومي لذوي الإعاقة: قانون العمل الجديد منح مزايا كثيرة لأصحاب الهمم
القومي لذوي الإعاقة: بعض الأفراد استولوا على سيارات ذوي الهمم المعفاة من الجمارك بالتحايل
إرثه باقٍ.. أرملة حلمي بكر: ابنتي واجهت صعوبات بعد رحيل والدها |فيديو
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية دقيقة ضد مواقع لحزب الله جنوب لبنان
تسمم غذائي بالمنيا .. إصابة 30 شخصًا بعد تناول وجبات دجاج في مطعم شهير
تحذير للرجال.. 3 أطعمة تدمر هرمون التستوستيرون
دينا أبو الخير: مولد النبي تجلّت فيه المعجزات.. وسيرته باقية بقلوب المسلمين
محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا
«اشرب سوايل كتير» .. نصائح ذهبية تساعدك على تخفيف التوتر
المولد النبوي 2025.. 6 عبادات تقربك إلى الله لا تفوتها
حوادث

مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بمدينة 15 مايو

أحمد مهدي

شهدت مدينة 15 مايو واقعة مأساوية، بعدما لقي شاب مصرعه عقب سقوطه من شرفة شقة سكنية بالطابق الخامس، خلال محاولته الهروب بعد ضبطه داخل مسكن لا يملكه.

 

تعود الواقعة إلى تلقي مالك الشقة بلاغًا من عدد من الجيران يفيد بملاحظة وجود شخص غريب داخل وحدته السكنية، وعلى الفور توجه صاحب العقار إلى شقته الكائنة بأحد العقارات بمنطقة 15 مايو، ليتفاجأ بوجود الشاب داخل الشقة دون إذن أو سابق معرفة.

وعند مواجهة الشاب، حاول الأخير الفرار سريعًا عن طريق الخروج من "البلكونة"، بينما قام مالك الشقة بتوثيق الواقعة باستخدام هاتفه المحمول. وخلال محاولة الهرب، اختل توازن الشاب وسقط من الطابق الخامس، ما أسفر عن وفاته في الحال، حيث تم نقله إلى المستشفى، وتبين أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة.

مدينة 15 مايو شقة سكنية الطابق الخامس

