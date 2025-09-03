مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بمدينة 15 مايو

شهدت مدينة 15 مايو واقعة مأساوية، بعدما لقي شاب مصرعه عقب سقوطه من شرفة شقة سكنية بالطابق الخامس، خلال محاولته الهروب بعد ضبطه داخل مسكن لا يملكه.

تعود الواقعة إلى تلقي مالك الشقة بلاغًا من عدد من الجيران يفيد بملاحظة وجود شخص غريب داخل وحدته السكنية، وعلى الفور توجه صاحب العقار إلى شقته الكائنة بأحد العقارات بمنطقة 15 مايو، ليتفاجأ بوجود الشاب داخل الشقة دون إذن أو سابق معرفة.

وعند مواجهة الشاب، حاول الأخير الفرار سريعًا عن طريق الخروج من "البلكونة"، بينما قام مالك الشقة بتوثيق الواقعة باستخدام هاتفه المحمول. وخلال محاولة الهرب، اختل توازن الشاب وسقط من الطابق الخامس، ما أسفر عن وفاته في الحال، حيث تم نقله إلى المستشفى، وتبين أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة.