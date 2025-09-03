أغنية "يا خبر" بين وردة وحلمي بكر..سماح القرشي تكشف كواليسها

تطرقت سماح القرشي، أرملة الموسيقار حلمي بكر، إلى ذكرياته مع الفنانة الراحلة وردة، خاصة حول أغنية "يا خبر" التي كتب كلماتها مرسي جميل عزيز ولحّنها بكر.

وأوضحت القرشي خلال حوارها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، أن زوجها كان يعتبر بعض مقاطع الأغنية مأخوذة من كلماته هو شخصيًا، مشيرة إلى أنه رفض في البداية أن تغنيها وردة، لاعتقاده أنها أغنية شعبية، لكنها أصرت على تقديمها.

وأضافت أن الأغنية أصبحت واحدة من أبرز أعمال وردة، مؤكدة أن حلمي بكر كان يعتز بها لاحقًا، ويعتبرها من العلامات المميزة في مسيرته.

وفيما يخص تركته، أوضحت: "الحقيقة أن حلمي بكر لم يترك وراءه ما يحدث صراعا، هناك سيارة قديمة في الجراج لا تعمل، وقد أبلغت بها ضمن إجراءات الحصر، والشقة التي نعيش فيها، وهي في الأساس كانت محل خلافات سابقة، فقام بكتابتها لي كمهر بعقد الزواج في 2023، ووعدته أن أنقلها لريهام، وهو كان سعيدًا جدًا بذلك".