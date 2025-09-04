قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك
سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025
حبس المتهمين بممارسة أعمال التسول وحيازة مخدرات في الإسكندرية
حكم صيام المولد النبوي.. الإفتاء توضح
عقب تحركها.. أسعار الذهب الآن في مصر
أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 4-9- 2025.. كم يصل سعر البانيه؟
الأهلي يستعير أمير عبدالحميد من منتخب مصر للناشئين.. تعاقد مؤقت
عاودت التراجع.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق
عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
رسميا الآن.. أقل سعر لصرف الدولار في البنوك
لا يريدان مصر بكأس العالم.. شوبير يرد على تصريحات أحمد حسن والحضري
نتنياهو يهاجم حماس ويتهمها بالمناورة والحركة تتمسك بصفقة وقف الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

واصل منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته مساء الاربعاء باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا في العاشرة مساء ٥ سبتمبر من الشهر الجاري ضمن مواجهات الجولة السابعه من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ ، ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم ٩ سبتمبر امام منتخب بوركينا فاسو على استاد ٤ اغسطس ببوركينا فاسو.

بدأ مران منتخب مصر  باحماءات  بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمي ثم تقسيمة في نهاية المران حرص الجهاز الفني بقيادة التوأم علي تجربة اكثر من جملة خلال المران.

حضر مران منتخب مصر كلا من المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الادارة و المستشار أحمد حلمي الشريف عضو المجلس و محمد أبو حسين عضو المجلس و الدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي للاتحاد .

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

د. جلال عجوة

جلال عجوة: تكريم الرئيس السيسي في المولد النبوي نصر وتأييد من الله

حالة الطقس

احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا

الأرصاد تزف بشرى سارة.. انخفاض مؤثر في درجات الحرارة والرطوبة هذا الموعد

تحول مفاجئ بحالة الطقس.. انخفاض مؤثر في درجات الحرارة والرطوبة هذا الموعد

ترشيحاتنا

أيمن الرمادي

كواليس اجتماع أيمن الرمادي بلاعبي البنك الأهلي بعد توليه مهمة تدريب الفريق

دين هويسن

هويسن مدافع ريال مدريد يشيد بموهبتي برشلونة كوبارسي ويامال

اتحاد الكرة

ميدو: بيان أبو ريدة أنهى أزمة الحضري وأحمد حسن مع حسام حسن.. جميعهم أساطير

بالصور

في ساعة هتأكلي ولادك حلاوة المولد .. أسرع طريقة لعمل الملبن زي زمان

الملبن
الملبن
الملبن

أشرف عبد الباقى رفقة ابنته بفقدان وزن ملحوظ

ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى
ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى
ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى

الوصفة الأصلية.. ما هي مقادير وطريقة عمل البيتزا؟

طريقة عمل البيتزا
طريقة عمل البيتزا
طريقة عمل البيتزا

تحذير للرجال.. 3 أطعمة تدمر هرمون التستوستيرون

هرمون الذكورة
هرمون الذكورة
هرمون الذكورة

فيديو

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد