منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا

واصل منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته مساء الاربعاء باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا في العاشرة مساء ٥ سبتمبر من الشهر الجاري ضمن مواجهات الجولة السابعه من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ ، ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم ٩ سبتمبر امام منتخب بوركينا فاسو على استاد ٤ اغسطس ببوركينا فاسو.

بدأ مران منتخب مصر باحماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمي ثم تقسيمة في نهاية المران حرص الجهاز الفني بقيادة التوأم علي تجربة اكثر من جملة خلال المران.

حضر مران منتخب مصر كلا من المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الادارة و المستشار أحمد حلمي الشريف عضو المجلس و محمد أبو حسين عضو المجلس و الدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي للاتحاد .