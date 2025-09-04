ميدو: الجوهري وصل لقلوب الجميع.. وسبب رئيسي في تطوير الكرة المصرية

تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن أسطورة كرة القدم المصرية الراحل محمود الجوهري في ذكرى رحيله.

وقال في تصريحات عبر برنامجه "أوضة اللبس": "الكابتن الجوهري قدر يوصل لقلب أي شخص تعامل معه وهو مثال للإخلاص والتفاني في العمل".

وتابع: "الجوهري عاش حياته لكرة القدم، كان هدفه الأول تطوير كرة القدم في بلاده وكان أول من نادى بالاحترام".

وأكمل: "لولا الجوهري الكرة المصرية كانت لن تصل إلى ما عليه الآن فهو مثال للإخلاص في العمل، والجماهير لن تنساه والجميع يحترمه".

وأتم كلماته قائلا: "الجوهري كان وطني، وتعلمنا منه حب مصر وحب منتخب مصر فهو مثال ونموذج لنا جميعا".