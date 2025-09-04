الغندور: السوبر المصري سيقام في الإمارات.. وإلغاؤه مجرد شائعة

أكد الإعلامي خالد الغندور ان السوبر المصري سيقام في الإمارات بمشاركة الزمالك والأهلي و بيراميدز و سيراميكا كليوباترا.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"السوبر المصري في الإمارات بمشاركة الزمالك والأهلي و بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في شهر نوفمبر القادم اخبار الاونطجية اللي طلعوا اشاعة ان الامارات رفضت بسبب عبد الواحد السيد و دونجا و مصطفي شلبي على العموم لم يتبق إلا دونجا في الفريق".



الأهلي كان قد أعلن رحيل ريبيرو بعد سلسلة من النتائج السلبية، آخرها الخسارة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في الدوري المصري.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر 2، قال صالح:"ريبيرو لم يتعامل جيدًا مع مباراة بيراميدز، وارتكب أخطاء كارثية في الإدارة الفنية للمواجهة".

صالح أوضح أن الأهلي بحاجة إلى مدرب بقدرات أكبر، منتقدًا توجه الإدارة في التعاقد مع مدربين عملوا في القارة الإفريقية، مضيفًا:"المدربون في أندية إفريقيا عادةً من مستوى خامس أو سادس، وهذا لا يليق بالأهلي. منذ رحيل مانويل جوزيه لم يأتِ مدرب يوازي قيمة النادي".

كما وجه انتقادات لعدد من الأسماء السابقة قائلاً إن رينيه فايلر لم يكمل موسمه مع الفريق بعد فترة كورونا، بينما وصف بيتسو موسيماني بأنه اختيار لم يكن على مستوى طموحات الأهلي.